© La signification de votre signe du zodiaque égyptien et ses effets sur votre personnalité

Les étoiles et l’univers sont complètement combinés avec différentes cultures qui ont marqué l’histoire du monde. Et même si vous ne le croyez pas, cela a marqué des traits clairs de notre personnalité, qui nous marquent et nous les transmettons au monde. L’un de ceux qui ont traversé ses frontières était celui qui a été expérimenté dans l’Egypte ancienne. Ci-dessous nous allons vous dire lequel vous correspond et comment il influence votre vie. Rappelons qu’il existe différents guides de l’univers et que, selon les experts, ils remontent à 332 avant J-C. C’est à cette époque que l’astrologie babylonienne s’est mêlée à la tradition égyptienne du doyen pour donner naissance à l’horoscope et le signe du zodiaque.

Comme dans l’horoscope occidental actuel, celui-ci se divise en 12 signes du zodiaque. De même, la détermination se fait en fonction du mois de naissance. De plus, de grands dieux et déesses qui se trouvaient au sommet de cette civilisation ont nommé et représenté ces signes astrologiques. Ce sont aussi les grands symboles qu’on considère encore aujourd’hui comme de grandes références. Prenez donc note de ce que chaque signe du zodiaque dit de votre personnalité :

Signe du zodiaque Amon-Ra

(8 au 21 janvier – 1er au 11 février)

Tout d’abord, nous considérons le signe du zodiaque Amon-Ra comme le roi des dieux. Il symbolise le pouvoir et le leadership. En outre, parmi ses grandes caractéristiques, on trouve des personnes extrêmement confiantes, éduquées et optimistes. Cependant, elles ont également un caractère fort. C’est sans doute l’un de ses plus grands défauts, mais cela peut aussi être l’une de ses qualités. De plus, selon l’horoscope égyptien, ils savent prendre des décisions en connaissance de cause, tout en étant très intelligents. À lire La fin de 2023 sera le début d’un merveilleux chapitre pour 4 signes du zodiaque

Horoscope du Mout

(22 au 31 janvier – 8 au 22 septembre)

Dans le cas de la déesse féminine, on la considérait comme la Mère du Monde et celle qui protégeait l’humanité. C’est pourquoi les natifs de ce signe du zodiaque font toujours ressortir leur côté le plus protecteur et le plus conservateur. Ainsi, si vous êtes né sous ce signe du zodiaque, vous êtes considérée comme compatissant, sensible, loyal, généreux et affectueux avec les autres. Guider fait donc toujours partie de votre quotidien, selon l’expression de l’horoscope.

Signe du zodiaque Geb (12 au 29 février – 20 au 31 août)

Selon les écritures, Geb était considéré comme le dieu égyptien de la Terre, dont le rire était censé créer des tremblements de terre. Cela se reflète sur les natifs de signe du zodiaque par la beauté que vous possédez, puisque vous êtes capable de secouer ceux qui vous entourent. De plus, l’une de vos principales caractéristiques est que vous êtes sensible, loyal et ouvert aux changements. De plus, vous êtes connus pour votre persévérance et votre capacité à obtenir ce que vous voulez.

Horoscope d’Osiris

(1er au 10 mars – 27 novembre au 18 décembre)

Ces personnes sont représentées par le dieu des enfers et de la résurrection. Cependant, bien que les natifs de ce signe du zodiaque puissent être considérés comme sombres, leur lumière intérieure dérange les autres. De plus, ce sont des leaders nés, forts, qui disent toujours ce qu’ils veulent, que ce soit bien ou mal. Par ailleurs, cela peut les rendre agressifs, voire un peu égoïstes, car ils ne connaissent pas de filtre. À lire Ces signes seront bénis et chanceux au cours de la 4ème semaine de novembre

Signe du zodiaque Isis

(11 au 31 mars – 18 au 29 octobre – 19 au 31 décembre)

On considère cette déesse égyptienne comme la souveraine de la nature. D’ailleurs, les personnes nées sous ce signe du zodiaque se caractérisent par leur capacité à travailler en équipe. De plus, elles se distinguent par leur honnêteté et leur ouverture d’esprit. Elles possèdent également un sens de l’humour inégalé.

Horoscope de Thot

(1er au 19 avril – 8 au 17 novembre)

Le Dieu de la connaissance et de la sagesse est un exemple clair de ce type de personne. En effet, les personnes nées sous ce signe du zodiaque aiment apprendre et sont même inventives. Pour elles, les choses sont toujours liées au cerveau. De plus, on les considère comme des personnes à sang froid, car en même temps, elles savent très bien contrôler leurs émotions.

Signe du zodiaque Horus

(20 avril au 17 mai – 12 au 19 août)

On considère Horus comme le dieu égyptien du ciel. En tant que tel, les natifs de ce signe du zodiaque sont considérés comme courageux, optimistes et ambitieux. Leur personnalité est bien plus motivante que la plupart des gens ne le pensent. Si vous êtes né à cette époque, vous avez tendance à bien vous entendre avec les autres. En effet, beaucoup de gens vous apprécient.

Horoscope d’Anubis

(8 au 27 mai – 29 juin au 13 juillet)

Ce dieu est l’un des plus sombres, car il est le symbole de la momification et le gardien du monde souterrain. La personnalité protectrice des natifs de ce signe du zodiaque illustre bien ces qualités. Cependant, ils ont tendance à être un peu introvertis. Ils peuvent donc devenir un peu désespérés. D’un autre côté, ils sont aussi extrêmement confiants, créatifs et curieux. Ils offrent leur confiance à tous ceux qu’ils rencontrent.

Signe du zodiaque de Seth

(28 mai au 18 juin – 28 septembre au 2 octobre)

On considère Seth comme le dieu du chaos et de la violence. Par conséquent, les personnes nées sous ce signe zodiacal sont audacieuses et souvent perfectionnistes. Attention toutefois, leur caractère bien trempé peut leur faire perdre la tête à certaines occasions. Mais elles sont aussi extrêmement protectrices.

Horoscope de Bastet

(14 au 28 juillet – 23 au 27 septembre – 3 au 17 octobre)

Pour celles qui sont nées à l’époque de la Déesse des chats, du plaisir et de la fertilité, ce sont des personnes qui recherchent toujours l’équilibre. En effet, elles évitent les conflits et font confiance à leurs capacités intuitives. Par ailleurs, elles sont également extrêmement sensibles par nature. Donc, si vous appartenez à signe du zodiaque, vous savez très bien ce que nous voulons dire.

Signe du zodiaque de Sekhmet

(29 juillet au 11 août – 30 octobre au 7 novembre)

Selon la mythologie égyptienne, Sekhmet était la déesse de la guerre. Ainsi, les individus appartenant à ce signe du zodiaque peuvent présenter différentes facettes de leur personnalité. Dans l’ensemble, ils sont tolérants et libres d’esprit et ont le sens de la discipline. Ils peuvent également avoir un sens aigu de la justice et être parfois perfectionnistes.

Horoscope de Nil

(1er au 7 janvier, du 19 au 28 juin, du 1er au 7 septembre, et du 18 au 26 novembre)

Celui-ci représente la créativité et le pouvoir de manifestation. Ainsi, les personnes nées sous le signe du zodiaque de Nil se distinguent par leur capacité à concrétiser leurs idées. En outre, le Nil est un symbole de construction et d’artisanat. C’est pourquoi, ceux qui partagent ce signe du zodiaque possèdent souvent une grande dextérité manuelle et un esprit ingénieux. Ils sont visionnaires et ont une vision claire de ce qu’ils souhaitent accomplir dans la vie.