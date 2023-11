© Les clients scandalisés chez Aldi par ces bonbons vendus dans les supermarchés

Ne plus voir

Les enfants raffolent des friandises et autres bonbons, et certains adultes aussi. Tout au long de l’année, ils peuvent en acheter dans les rayons bien fournis des supermarchés. Mais à Aldi, un paquet de bonbons fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Mais l’enseigne préfère désamorcer la polémique rapidement. En effet, elle rigole de la situation et donne raison à l’internaute qui partage une photo concernant les bonbons. Et les raisons derrière cette polémique sont pour le moins surprenantes.

Les enfants vous diront que toutes les occasions sont bonnes pour manger des bonbons. Et les parents ne sont évidemment pas d’accord. Mais durant les fêtes de Pâques, ils accordent des friandises aux enfants. Les supermarchés et les marques le savent. Durant cette période de l’année, ils proposent de nombreux bonbons qui suivent le thème.

Ainsi, quelques semaines avant les fêtes de Pâques, on voit les rayons se remplir pour proposer des dizaines et des dizaines de bonbons différents. Aldi ne déroge pas à la règle puisque l'enseigne suit le mouvement.

Justement, une cliente de l’enseigne qui fait ses courses tombe sur un paquet qui attire son attention. Les plus naïfs d’entre nous verront simplement des bonbons. Mais pour les autres, la forme fait penser à autre chose.

Pour célébrer les fêtes de Pâques, Aldi propose à la vente des bonbons en forme de lapin. Tout comme les cloches, cet animal est un emblème de cette fête.

Et si les enfants y verront peut-être des lapins, les adultes, eux, y voient autre chose. En effet, ils trouvent que ces bonbons de chez Aldi ressemblent étrangement aux parties génitales masculines.

Pour eux, la ressemblance est telle que cela ne peut pas être un hasard. Avant de se retrouver dans les rayons, des personnes ont validé les bonbons. Ils ne comprennent pas comment aucun responsable n’a pu faire le lien alors que, pour eux, il est évident.

« C'était intentionnel, des gens du marketing avec un sens de l'humour de malade », écrit par exemple un internaute. Évidemment, nous n'aurons jamais la réponse. Mais Aldi décide de surfer avec humour sur la polémique.

En effet, la photo postée sur les réseaux sociaux de cette cliente a rencontré un immense succès. Et les réactions sont nombreuses et souvent drôles. Aldi préfère alors jouer la carte de l’humour.

« Vous n’avez probablement même pas essayé d’en faire un lapin », écrit un internaute en s’adressant à Aldi. Avec beaucoup d’humour, cette dernière répond simplement, « pas de commentaire« .

Sorry Aldi, but that ain’t a Bunny 😭😭😭 pic.twitter.com/I2J9qfdQYz

— MissV 🌈🖤 (@missviaborsi) March 2, 2023