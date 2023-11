© L’arnaque des garagistes la plus redoutable dévoilée par ce mécanicien de 50 ans, méfiez-vous

Les garagistes abusent-ils de votre naïveté pour vous faire payer plus cher ? C’est ce que nous indique Scotty Kilmer. Ce mécanicien de 50 ans utilise Youtube et TikTok pour donner des conseils aux automobilistes.

Et sur l’application chinoise, il n’hésite pas à parler d’une arnaque très courante chez les garagistes. Il est fort probable que vous soyez une victime de ce système. Alors pour ne plus se faire avoir, on vous conseille d’écouter attentivement ce fin connaisseur.

Un garagiste qui vous veut du bien

Scotty Kilmer vient d’une famille de garagistes. Il baigne donc dans ce milieu depuis sa tendre enfance. C’est à l’âge de 14 ans qu’il commence à travailler dans le garage de sa famille, à la fin des années 1960.

Son père et son grand-père lui apprennent tout. Ces deux passionnés transmettent leur passion à Scotty. En vieillissant, il décide de ne pas garder ses connaissances pour lui. En effet, il veut les partager. Alors, il décide d’ouvrir une chaîne sur Youtube. À lire L’amende salée que les automobilistes risquent s’ils portent ce vêtement en voiture cet hiver

Avant toute chose, Scotty est un homme honnête. Il gagne certes sa vie comme garagiste, mais hors de question pour lui d’arnaquer les clients. Et pourtant, c’est très simple.

En effet, sur les réseaux sociaux, il ne se gêne pas de pointer du doigt ces garagistes qui n’hésitent pas à demander des sommes folles pour des actes inutiles.

Les garagistes pratiquent une arnaque très courante

Scotty utilise TikTok pour donner des conseils précieux en quelques secondes. Impossible pour lui de passer à côté d’une arnaque très courante chez les garagistes.

Pour être bien clair, il se filme aux côtés d’une voiture pour illustrer le fonctionnement de l’arnaque. Une arnaque à la fois simple et efficace qui fait de nombreuses victimes.

« C’est un vieux moteur, on peut voir de l’huile à divers endroits. Mais quand on regarde en dessous, il n’y a rien qui goutte sur le sol. Les garagistes vont vous montrer l’huile un peu partout et vous dire qu’ils vont devoir démonter le moteur et remplacer tous ces joints. Et ça va vous coûter 1000 euros« . À lire Alerte info, voici tout ce qui va changer pour les automobilistes dès ce 1er mai 2023

Écoutez les conseils de Scotty

En voyant de l’huile partout, la réaction du client est toujours la même. Il a peur et veut donc payer les 1 000 euros en échange de réparations. Mais ces réparations sont inutiles et Scotty s’explique.

« Cette petite quantité d’huile ne va rien endommager. N’en tenez pas compte. En revanche, si elle fuit sur des pièces électriques comme l’alternateur, vous devrez faire la réparation. Mais si votre alternateur est sec et qu’il n’y a pas d’huile dessus, ce n’est pas la peine de dépenser de l’argent ».

Si Scotty aborde cette arnaque dans sa vidéo, c’est qu’il a vu de nombreux garagistes en pleine action. Mais il refuse, aujourd’hui, de se taire.

« Alors, si vous n’avez pas d’huile qui fuit partout… Et qu’il n’y a pas d’huile sur le sol, laissez votre moteur tranquille ».

Ses vidéos rencontrent un grand succès. Et un internaute indique qu’il connaissait déjà cette arnaque. Cela prouve sa popularité chez les garagistes. « Merci, c’est une vieille arnaque en effet ».