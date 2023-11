© L’arnaque PayPal fait des ravages, 60 Millions de consommateurs met en garde

Internet et les transactions en ligne permettent de gagner un temps fou pour des achats. C’est pratique, rapide et généralement sécurisé. Mais pas toujours. Et les arnaques sont nombreuses. En effet, les escrocs savent qu’ils peuvent jouer avec votre naïveté pour vous soutirer de l’argent. Notamment sur PayPal.

C’est pourquoi le magazine 60 millions de consommateurs vous met en garde aujourd’hui. Une terrible fraude sur PayPal fait rage. Les experts nous expliquent comment éviter cette arnaque.

Une arnaque courante sur PayPal

Les experts de 60 millions de consommateurs mettent en garde les Français. Surtout ceux qui ont l’habitude de faire des achats en ligne en utilisant PayPal. « Mises en garde contre les risques des ventes sur Facebook et Le Bon Coin », indique le périodique.

Pour illustrer cette arnaque, les experts racontent l’histoire de Sylvie, une des victimes de cette fraude. Cette dame souhaitait se débarrasser d’une cafetière. Alors, elle décide de la mettre en vente sur la plateforme de vente de Facebook, la Marketplace. À lire 60 Millions de consommateurs dévoile le meilleur supermarché pour acheter du poisson

Un acheteur la contacte alors et lui demande d’utiliser PayPal pour le paiement. Sylvie ne se doute de rien et accepte. D’autant plus qu’elle a déjà un compte PayPal. Elle reçoit alors un SMS lui indiquant qu’elle s’apprête à recevoir 60 euros, 45 pour la vente de la cafetière et 15 euros supplémentaires pour les frais de port.

La vendeuse se fait avoir

Sylvie clique alors sur le lien en pensant toucher l’argent. Une nouvelle page s’ouvre alors et on lui annonce qu’un conseiller va prochainement la contacter afin de l’aider à transférer son argent sur son compte.

Peu de temps après, elle reçoit un appel d’un numéro français. Elle ne se méfie pas. Pire encore, elle est même rassurée. Elle suit alors les indications de son interlocuteur. Mais il s’agit en réalité d’un piège.

Car cet interlocuteur est un escroc. Et le site sur lequel elle entre toutes ses informations est une imitation de PayPal. Elle ne se trouve pas sur le site officiel. Alors, l’escroc a accès aux comptes bancaires de Sylvie et peut se servir à sa guise.

Protégez-vous sur PayPal

Alors que Sylvie pensait recevoir 60 euros, elle ne verra jamais la couleur de l’argent. Pire encore, elle a la très mauvaise surprise de constater la disparition des 9 000 euros présents sur son livret A. À lire Elle fait ses courses au supermarché et paye 1 € au lieu de 1 040 €, sa ruse redoutable

Alors qu’elle est toujours au téléphone avec son interlocuteur, elle voit toutes ses économies disparaître. Elle comprend alors qu’elle s’est fait avoir.

Sur PayPal, la méfiance est de mise, car les fraudeurs sont nombreux. Le magazine 60 millions de consommateurs vous donnent donc de précieux conseils à ce sujet. Les experts vous invitent chaque jour à la vigilance la plus absolue.

« Que ce soit sur Facebook ou Leboncoin.fr, il ne faut jamais quitter les messageries sécurisées des plateformes ».

Ne cliquez jamais sur un lien que vous recevez. Allez par vous-même sur les sites officiels. C’est la seule façon de ne pas se faire avoir. Alors si vous avez l’habitude des transactions sur PayPal, faites très attention.