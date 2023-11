© Horoscope chinois : qu'est-ce que le « signe du roi » et pourquoi il est important

L’horoscope chinois est une croyance ancienne qui trouve ses origines en Orient. Grâce à lui, chaque individu se voit attribuer un animal, en fonction de son année de naissance. Cette ancienne tradition compte 12 animaux qui représentent les différents signes chinois.

L’astrologie orientale utilise l’année de naissance pour prédire le destin d’une personne et influencer ses caractéristiques de personnalité. Parmi ces 12 signes animaux, l’un s’impose comme le « roi » et qu’on considère comme le plus puissant.

Quel est le signe du roi dans l’horoscope chinois ?

Le « roi » de l’horoscope chinois est déterminé en fonction de l’année de naissance. Celui-ci joue un rôle très important en astrologie. En effet, son influence est significative sur la personnalité et le destin de toute personne née de cette année-là. Par exemple, si une personne est née l’année du Dragon, cet animal sera le « signe roi » de l’horoscope chinois pour tous les natifs.

Les personnes nées de l'année du « roi » de l'horoscope oriental ont devant elles une période particulièrement chanceuse. En plus, elles sont dotées de qualités exceptionnelles associées à cet animal. Par ailleurs, le « signe roi » peut également apporter des défis et des obstacles spécifiques à ces personnes.

Quel est le roi de l’horoscope chinois 2023 ?

Tout au long de l’année 2023, l’animal dominant de l’astrologie orientale, c’est-à-dire le roi, est le Lapin d’Eau. Le roi de 2024 sera cependant, le Dragon de Bois. Chaque année, ce signe chinois est régi par un élément de la nature.

L’élément qui correspond à chaque animal dépend aussi de l’année et de la planète qui régnait sur le ciel à cette époque. Pour savoir de quel élément vous êtes, vous devez prendre en compte le dernier chiffre qui termine votre année de naissance :

0 ou 1 sont des animaux en métal

2 ou 3 animaux aquatiques

4 ou 5 animaux en bois

6 ou 7 animaux de feu

8 ou 9 animaux terrestres

Le concept du « signe roi » dans l’horoscope chinois est une facette importante de l’astrologie orientale. Il désigne le signe du zodiaque chinois considéré comme le plus puissant et le plus propice au cours d’une année. Ce dernier représente l’énergie dominante de l’année. De plus, il est censé influencer divers aspects de la vie des gens.

Le « signe du roi » est important parce qu'il est censé apporter de bonnes opportunités et de la fortune à ceux qui partagent ce signe. Ses natifs peuvent connaître une année favorable en termes de relations, de finances et de réussite personnelle.

Cependant, il est important de se rappeler que l’astrologie chinoise n’est qu’un guide. Elle ne détermine pas complètement le destin d’une personne. Bien que le signe du roi puisse apporter des influences positives, d’autres facteurs tels que les choix et les circonstances jouent également un rôle important.