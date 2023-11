© 60 Millions de consommateurs révèle quelle est la lessive la plus efficace de toutes

Pour acheter de la lessive, les consommateurs ont le choix. Il est possible d’en acheter sous diverses formes, en poudre, en capsules ou liquide. Et ce ne sont pas les marques qui manquent. On en compte, en effet, des dizaines.

Mais pour ceux qui veulent acheter la meilleure lessive, les experts de 60 millions de consommateurs sont là. Ils ont, en effet, mené une enquête approfondie pour répondre à cette question. Et nous livrons aujourd’hui les résultats de cette enquête.

Faire le choix de la bonne lessive

Si le choix est au rendez-vous, ce n’est pas forcément le cas de la qualité. En effet, les consommateurs attendent d’une lessive plusieurs choses. D’abord, elle doit laver les vêtements et autres tissus avec efficacité. Ensuite, elle doit sentir bon.

En effet, on aime tous sortir le linge de la machine et constater qu'un délicieux parfum s'échappe. Il faut aussi prendre en compte les tissus qu'on met dans la machine pour le choix de sa lessive.

En effet, certains produits sont utiles contre les vêtements blancs, d’autres contre les vêtements noirs, etc. On s’attend à ce que la lessive respecte les couleurs et leur apporte tout l’éclat qu’elles méritent.

Le choix n’est donc pas simple. Et c’est pourquoi les experts de 60 millions de consommateurs nous aident. Grâce à eux, on peut choisir la meilleure lessive disponible sur le marché.

Quelle est la meilleure lessive ?

Pour mener à bien cette enquête, les experts de 60 millions de consommateurs ont analysé trente références de lessives. Ils ont décidé de les répartir en trois catégories. D’abord, la lessive pour les couleurs vivres, celle pour le noir et enfin celle pour le linge délicat. Cela permet un tour d’horizon global.

Pour mener à bien cette évaluation, les journalistes se concentrent sur divers éléments importants. L’efficacité contre les tâches, le respect de l’éclat du linge, le rapport-qualité prix et, enfin, le Menag’Score.

Ce dernier est simplement une terminologie qu'utilise le magazine pour déterminer la performance et la qualité de la lessive.

Les résultats de l’étude

En tête du classement pour les vêtements sombres, on trouve la lessive Soin Noir Intense au Savon de Marseille de Persil. C’est une bonne nouvelle pour le porte-monnaie puisqu’on la trouve pour moins de cinq euros.

Pour le linge coloré, les experts recommandent la lessive Couleurs de Formi. Son prix est similaire. En ce qui concerne le linge délicat, la Lessive Soin Laine & Soie au Savon de Marseille de Persil obtient une note acceptable de 12/20, bien que son efficacité contre les taches soit jugée médiocre.

À noter que, lors d’une étude précédente, le magazine mettait en avant l’efficacité pour les lessives liquides de la marque Maison Verte avec sa lessive BioActive. Cependant, les experts mettaient en effet sa composition qui pose problèmes du fait de préoccupations environnementales.

Pour les adeptes des dosettes, le magazine met en lumière Xéor de Marque Repère. Vous savez désormais vers quelles marques vous tourner lors de vos prochains achats au supermarché. Elles sont parfaites pour avoir un linge éclatant.