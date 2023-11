© La pluie de météores Léonides réserve des surprises pour ces signes la 4ème semaine de novembre

Jusqu’au 30 novembre, la pluie de météores des Léonides sera active. D’ailleurs, elle a atteint son pic météorique le samedi 18 novembre depuis la constellation du Lion. De plus, elle sera visible près de l’horizon, réservant des surprises, bonnes ou mauvaises, aux signes du Bélier, du Taureau, du Scorpion, du Sagittaire et du Capricorne.

Signe du Bélier

Une personne vous invitera à sortir, et vous ne pourrez pas refuser, car ce n’est pas quelque chose qu’elle fait tous les jours. Vous rencontrerez alors, chers natifs du signe Bélier, un bel homme qui réveillera en vous ces passions que vous croyez mortes. En effet, il fera le miracle et vous n’arrêterez pas de flirter. Ce sera un exutoire très utile en matière de luxure, car vous vous sentirez à nouveau vivante. Et comme vous n’aurez de comptes à rendre à personne, vous pourrez satisfaire votre désir de faire l’amour.

Horoscope du Taureau

Le Taureau fait partie des signes qui recevront une surprise. Selon l’expression de votre horoscope, quelqu’un du passé revient et dira des choses que vous n’avez pas comprises à l’époque. Ainsi, maintenant, tout ce que vous pensiez à l’époque commence à prendre forme et vous comprenez certaines choses. La paix que vous attendiez depuis longtemps vous reviendra. D’ailleurs, vous serez reconnaissant et vous le leur ferez savoir.

Signe du Scorpion

Chers natifs du signe du Scorpion, un processus de transformation vous attend. Il vous permettra de créer une meilleure version de vous-même. En fait, selon l‘astrologie occidentale, vous pourrez changer, améliorer et faire beaucoup de choses si vous vous libérez de ces peurs et croyances qui vous retiennent. De plus, vous renforcerez la confiance que vous avez découverte et qui vous fait vous sentir invincible et puissant face aux défis. Cela vaut de même face aux personnes qui ont profité de vous sans que vous ayez le courage de leur tenir tête. À lire Ces signes astrologiques seront les plus touchés par la saison 2023 du Sagittaire

Horoscope du Sagittaire

Votre horoscope de ce mois indique que vous abusez de la confiance que certaines personnes vous accordent. Ainsi, elles sont sur le point de perdre patience avec vous. En plus, vous aurez des problèmes si vous faites ce que vous voulez et non ce que vous devez. D’ailleurs, même si certains facteurs sont en faveur de votre signe, vous ne devez pas vous y fier. La réponse que vous obtiendrez ne sera peut-être pas celle que vous attendez. Au contraire, il peut s’agir d’une réponse plus énergique qui vous laisse sans stabilité.

Signe du Capricorne

Si vous appartenez à ce signe, le dialogue vous aidera à trouver ce dont vous avez besoin. Cessez donc de supposer et allez droit au but, demandez-leur ce qu’ils pensent, ce qu’ils ressentent ou ce qu’ils veulent. De plus, c’est le seul moyen de vous faire une idée plus précise et plus réaliste de la situation. Vous serez surpris par la réponse, parce que vous êtes sûr que cette personne va tout nier, mais ce n’est pas le cas. Elle sera très franche, ce qui amorcera une étape entre vous.