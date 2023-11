© 9 façons de nettoyer les énergies négatives du corps et de l'esprit

Nous vivons dans un monde complexe et controversé. D’ailleurs, tous, nous avons le même objectif. Il s’agit de maîtriser notre esprit, notre anxiété et nos peurs, et ne pas ressentir de stress. De plus, nous essayons généralement de ne pas laisser la volonté des autres influencer notre champ énergétique ou notre aura. Et ce, surtout lorsqu’il s’agit de mauvaises intentions. Pour ce faire, il existe différentes méthodes pour purifier le système énergétique et le libérer des blocages. De sorte que nous puissions utiliser correctement notre potentiel intellectuel et émotionnel. Et ce, sans que les énergies de l’environnement n’influencent notre évolution.

Notre champ énergétique peut être affaibli par nos propres pensées négatives. Le stress, le manque d’estime de soi, les plaintes et les critiques ont aussi des effets néfastes. Elles peuvent nous rendre « malades » à tous points de vue. Heureusement, il existe des processus de purification qui libèrent ces énergies négatives. Celles-ci peuvent provenir d’attaques énergétiques, de regards négatifs, d’énergies bloquantes, de duels, d’émotions ancrées, de restes karmiques, etc…

Quand faire une cure en énergie et quel est son objectif ?

L’idée d’un nettoyage des énergies est qu’il nous permet de vivre sans charges dans les émotions ou les énergies. Qui plus est, parfois, notre pollution nous empêche de voir au-delà et de faire le pas vers le changement dont nous avons besoin.

Parfois, des sentiments de tristesse, de souffrance sans raison apparente, de colère, etc. nous envahissent. Dans ces cas, il est bon de procéder à ce nettoyage d’énergie. Cela vaut de même si certaines peurs s’emparent de nous, si nous ressentons un manque de volonté et d’initiative, ou une fatigue extrême. À lire C’est l’aliment économique qui peut vous aider à abaisser votre glycémie

Neuf façons de faire un nettoyage de l’énergie

Les éléments utilisés pour le nettoyage des énergies peuvent varier en fonction de la croyance du Guérisseur qui le réalise. Vous trouverez ici un guide avec des options.

1-Reiki : il s’agit d’une excellente technique pour s’unir avec toutes ses variantes. On peut le faire en fermant les chaînes avec les symboles Hon Sha Ze Sho Nen, Sei He Ki et Cho Ku Rei. On exprime aussi notre gratitude avec les demandes indiquées pour chaque situation. Il s’agit d’une purification qui peut être effectuée à distance.

2-Radiesthésie : ici, ils utilisent une pendule pour mesurer les énergies bloquées et leurs graphiques. Alignant ainsi les chakras ou les centres d’énergie.

3-Sceaux angéliques : ce sont des sceaux qui vous mettent en contact avec l’Archange avec qui vous souhaitez travailler.

4-Vélomancie angélique consacrée : on utilise de bougies (lumière) pour se connecter avec notre Ange. À lire Jour 11 du mois 11 à 11:11 : Qu’est-ce que cela signifie énergiquement et comment l’utiliser ?

5-Nettoyage aux Roses de Jéricho.

6-Huiles consacrées.

7-Demandes quotidiennes de nettoyage et d’harmonisation.

8-Méditations en groupe pour avoir une connexion avec ceux qui ont besoin de nettoyage des énergies.

9-Alchimie et encens.

Le « déverrouillage » pour évoluer

Ce que nous attendons de ces nettoyages, c’est d’entrer dans un processus de rééquilibrage de notre être. En fait, c’est un processus de guérison dans lequel tous les domaines de notre vie sont concernés. Ainsi, plus le nettoyage est profond, plus les énergies seront éliminées et plus les effets positifs seront nombreux. En outre, ce qui est important, c’est que cette « purification » s’effectue dans tous les domaines : physique, émotionnel, mental et spirituel.

Ainsi, les blocages d’énergies qui vous empêchaient d’aller de l’avant se dissipent. Par ailleurs, pour certaines personnes, les résultats peuvent être immédiats. En revanche, pour d’autres, cela prend un peu plus de temps. En effet, il est également important de voir comment chaque personne réagit au processus de changement et de modification personnelle.