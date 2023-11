© La serveuse glisse un mot au lieu de la note à 2 pompiers, ils débarquent chez elle

Un jour, deux pompiers entrent dans le restaurant dans lequel travaille Amy. Cette jeune serveuse bosse dur. En effet, elle aime ce qu’elle fait et fait en sorte d’accueillir chaque client avec sourire et professionnalisme.

En entendant les deux pompiers discuter, Amy décide d’avoir un geste pour eux. Mais elle ne réalise pas sur le moment que cette rencontre est déterminante pour elle et va changer le cours de sa vie.

Amy remercie les deux pompiers

Une nouvelle journée commence pour Amy dans le restaurant où elle travaille. Et comme chaque jour, elle est souriante et professionnelle. Tous les clients vous le diront. S’ils reviennent, c’est en grande partie pour elle.

Alors qu'elle est en plein service, elle voit deux pompiers arriver dans son restaurant. Elle reconnaît immédiatement l'uniforme. Les deux hommes s'installent alors qu'Amy est en train de nettoyer une table juste à côté. Elle entend alors la discussion entre les deux pompiers.

Elle remarque que le premier félicite son collègue. « Ce que tu as fait là était formidable, Mason ! C’était délicat d’amener la vieille dame alitée en sécurité hors du feu. Pendant un moment, j’ai cru que tu étais parti, mon pote ».

Le deuxième pompier reconnaît la difficulté de sa mission, mais préfère que les projecteurs se tournent vers son ami.

« Oui, c’était difficile, mais bon, c’est notre travail. Et tu étais le héros aujourd’hui, Gordon. La façon dont tu as porté cette fille sur ton épaule et son chiot dans ta main. Ça va être en première page demain, je te le dis ».

Amy fait un joli geste

Amy est émue en entendant cette discussion. Évidemment, on sait que les pompiers risquent leur vie pour sauver celle des autres. Ce n’est pas une surprise. Mais voir deux héros dans son restaurant donne envie à Amy d’agir. De les remercier.

Elle se demande comment faire pour cela. L'idée lui vient alors que les deux pompiers se dirigent vers elle pour payer. À ce moment-là, elle leur dit les mots suivants.

« Les super-héros de la vie réelle ne paient pas leur petit-déjeuner ici. Merci pour votre service. C’est notre petite façon de vous rembourser. Revenez nous voir bientôt ! ».

Les deux pompiers ne s’y attendaient pas du tout. « C’est incroyablement gentil de votre part. Nous serons là, à condition que vous nous laissiez payer ».

Les pompiers cherchent Amy

Les deux pompiers veulent revoir Amy. Alors, le soir-même, ils reviennent. En effet, après avoir discuté avec la jeune femme, ils savent qu’elle travaille aussi le soir. Mais quand ils arrivent, elle n’est pas là.

Ils demandent alors à une serveuse où ils peuvent la trouver. Ils apprennent ainsi que le papa d’Amy a fait une vilaine chute. Elle s’occupe donc de lui actuellement de là. Les deux pompiers n’hésitent pas et demandent l’adresse de la jeune serveuse.

Le lendemain, ils arrivent chez Amy. En ouvrant la porte, elle voit ses deux nouveaux amis pompiers et n’en revient pas.

« Nous savons pour ton père, Amy. Nous avons trouvé ta page GoFundMe. C’est là que nous avons réalisé que votre père avait désespérément besoin d’un fauteuil roulant. On a appris qu’il avait fait une chute hier. Est-ce qu’il va bien ? ».

Les yeux d’Amy se remplissent de chaudes larmes. Elle indique alors que le fauteuil roulant de son père est cassé, c’est la quatrième fois. Ainsi, impossible pour les pompiers de rester de marbre. Alors, ils décident d’en acheter un tout neuf pour le père de la serveuse.