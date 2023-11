© Il se rend chez Lidl 2 fois le même jour et reçoit une amende salée, la raison hallucinante

Quand on va au supermarché, on sait très bien qu’on va dépenser des sous pour faire nos courses. Mais on ne s’attend pas à recevoir une importante amende. Pourtant, c’est exactement l’histoire d’un homme de 54 ans qui voulait simplement faire des courses chez Lidl.

Mais quelques jours après son passage dans le supermarché, il reçoit une lettre qui lui demande de payer 107 euros d’amende. Mais pourquoi doit-il payer une somme pareille alors qu’il a tout simplement fait ses courses ?

Une grosse amende pour avoir fait ses courses chez Lidl

Tony Reif a 54 ans. Cet homme fait régulièrement ses courses dans le supermarché Lidl proche de chez lui. À chaque fois, il prend sa voiture et se gare dans le parking gratuit du supermarché.

Ce parking est uniquement pour les clients de Lidl. Ainsi, pour éviter que d'autres personnes en profitent, la compagnie de parking limite la durée de stationnement. Ce jour-là, et c'est important, Tony se rend deux fois à Lidl. Le matin et en fin d'après-midi.

Sur le moment, tout se passe bien. Mais quelques jours plus tard, il reçoit une amende mystérieuse d’un montant de 107 euros. En essayant de comprendre ce qu’il a pu faire, il remarque qu’elle vient de l’entreprise ParkingEye. C’est la société qui gère le parking du Lidl.

Rapidement, il fait le lien entre cette amende et le fait qu’il soit allé au Lidl deux fois dans la même journée. Pour lui, cela ne fait aucun doute, l’entreprise se trompe en lui réclamant de l’argent.

L’erreur du parking de Lidl

Tony contacte alors le supermarché Lidl afin de ne pas payer cette amende injuste. Mais le responsable du magasin lui dit qu’il ne peut rien faire pour lui. En effet, la société de parking est totalement indépendante.

Alors, il contacte le service-client de ParkingEye. Et là, il n’en revient pas. « Le personnel a été vraiment dédaigneux à mon égard dans le magasin », explique-t-il au Mirror.

« Je ne m'attendais pas à ce qu'ils règlent tout, mais le responsable à qui j'ai parlé ne voulait tout simplement pas m'aider. Je dépense environ 300 £ par mois dans leur magasin et ils m'ont rayé de la carte comme si je n'étais rien. J'ai les reçus de mes deux visites et ils ne semblent pas s'en soucier. Je ne ferai plus jamais mes courses chez Lidl. »

Les explications du parking

Grâce au Mirror, l’histoire de Tony fait beaucoup parler. De quoi faire changer le ton des représentants de la société de parking. Tout de suite, ils sont bien plus compréhensifs.

« Nos systèmes de gestion des parkings sont en place pour aider à assurer la disponibilité des places de stationnement pour nos clients, et c’est donc décevant lorsque nous apprenons qu’un client authentique a reçu un avis de frais de stationnement ».

« Nous l’encourageons à prendre contact avec ParkingEye directement via la procédure d’appel et à expliquer sa situation. Les frais peuvent être examinés et, si nécessaire, annulés aussi rapidement que possible. »

Tony finit par obtenir son remboursement. Mais il n’a pas aimé comment il a été traité. Il ne compte donc plus faire ses courses chez Lidl à l’avenir.