© Décorer la maison pour Noël : ce qu'il faut savoir pour attirer la fortune, selon le feng shui

Le mois de novembre touche à sa fin, et le meilleur mois de l’année pour des millions de personnes arrive : décembre. Il est synonyme de Noël et de Nouvel An, deux festivités qui apportent beaucoup d’énergie positive. Le sapin décoré, la crèche et les guirlandes sont à l’honneur. Mais pour profiter encore plus des festivités, le Feng Shui indique les détails à prendre en compte pour attirer la prospérité.

En soi, la décoration est un art qui nécessite synchronisation et harmonie pour maintenir l’équilibre. Grâce à ces conseils, vous serez guidé et cela sera plus facile à réaliser, surtout si vous n’avez pas d’expérience. Il se peut aussi que vous ayez besoin d’actualiser certaines de vos décorations de Noël.

1. Le pouvoir de la couleur pour la décoration de Noël

Il est possible de faire en sorte que la richesse entre par la porte de votre maison et s’y installe. Pour cela, il faut opter pour des couleurs qui appellent à la prospérité. Cela inclut les classiques de Noël, à savoir le vert, le rouge et l’or. Cela ne veut pas dire que les autres n’ont pas d’effet positif. Elles attirent plutôt d’autres vibrations : le rose (amour), le bleu (travail), le blanc (aide), le violet (sagesse) et l’argenté avec le bleu (créativité).

2. Le meilleur endroit pour attirer les bonnes énergies

L’endroit où se trouvera le sapin de Noël ou la crèche doit être spécial. C’est pourquoi Susana Amorín, consultante et formatrice en Feng Shui, conseille de choisir de le placer au centre de la pièce. Par ailleurs, il peut également être placé dans un espace avec beaucoup de lumière naturelle. À cela s’ajoute qu’il doit être un point de rencontre pour la famille, le salon est donc idéal. Elle recommande également qu’il soit visible depuis différents points de la maison. À lire 9 façons de nettoyer les énergies négatives du corps et de l’esprit

3. Adieu les décorations démodées de Noël

Pour que l’énergie négative n’envahisse pas ces festivités, vous devez jeter tous ces ornements démodés. Surtout ceux qui sont pointus, car ils attirent les mauvaises ondes. Mais si vous n’avez pas d’autre choix, placez-les contre un mur et jamais sur une table. Pour les étoiles, il est conseillé d’avoir une pointe arrondie.

4. Des ornements pour appeler la chance

Vous pouvez décorer l’arbre de Noël avec des épis de blé, si vous souhaitez avoir de l’abondance. D’ailleurs, les clés décoratives rouges et les pièces de monnaie chinoises apportent chance et nouvelles opportunités. En outre, si vous êtes célibataire, n’hésitez pas à placer des décorations en forme d’oiseaux pour attirer l’amour. Et si vous l’avez déjà, cela le renforcera. Par ailleurs, le renne et le cerf sont synonymes de longévité et de force.

5. Scellez la magie de Noël avec l’odeur

Bien entendu, l’arôme joue également un rôle essentiel dans la décoration de Noël. Aujourd’hui, nous les associons à la cannelle, à la vanille, au pin et au laurier. Utilisez l’un ou l’autre de ces arômes pour attirer de bonnes affaires.