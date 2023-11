© Le croissant de Lune est arrivé avec une bonne nouvelle pour les femmes de ces 4 signes chinois

Depuis la constellation du Verseau, la Lune a atteint son premier quartier ce lundi 20 novembre. Ce qui a apporté de bonnes nouvelles aux femmes nées sous les signes du zodiaque chinois : Rat, Bœuf, Serpent et Singe. Ils ne pourront donc pas manquer ces excellentes opportunités.

Signe du Rat

Nés dans les années 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Sur le plan professionnel : depuis quelque temps, ce signe subit des changements, que ce soit à cause du stress ou d’une charge de travail importante. Ainsi, chers natifs du Rat, votre bonne humeur a disparu. Cependant, selon l’expression de l’horoscope, ce panorama va changer et vous aurez à nouveau l’occasion d’afficher un sourire. Surtout si vous travaillez au service du public, vous verrez que tout s’améliorera.

Chômeur : même si l'adversité est écrasante, il y a une personne qui vous encouragera à poursuivre votre recherche d'emploi. De plus, l'univers et les astres sont sur le point de récompenser votre signe en vous offrant un très bon poste. Cela vous permettra d'avancer à grands pas dans vos projets.

Horoscope du Bœuf

Nés dans les années 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Avec un emploi : chers natifs du signe Bœuf, vous aurez l’occasion de voyager ou de visiter un endroit où vous n’êtes jamais allé. De plus, vous y trouverez une source de motivation, quelque chose qui vous ira comme un gant. Et ce, en raison du fait que vous souffrez du syndrome d’épuisement professionnel.

Chômeurs : c’est le moment idéal pour ce signe et sa famille de créer une entreprise. Il y a de l’argent à gagner et d’excellentes idées qui apporteront de l’argent au noyau familial. De plus, vous avez le bénéfice que l’un d’entre eux sait gérer et administrer.

Signe du Serpent

Né dans les années 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Avec l'emploi : l'horoscope de votre signe vous invite à ne pas négliger les autres projets de votre vie à cause du travail. Au contraire, consacrez-leur plus de temps. De plus, ils ont toutes les chances de se concrétiser fin novembre ou début décembre. Ce sera un défi de mener les deux de front.

Chômeur : ce signe aura la possibilité de démarrer sa propre entreprise. Alors chers natifs, n’attendez pas d’avoir absolument tout pour faire le premier pas. De plus, vous trouverez toujours un défaut, quelque chose qui manque, et vous ne finirez pas de commencer. Faites-le avec ce que vous avez et vous verrez que ce sera la meilleure décision.

Horoscope du Singe

Nés dans les années 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Avec l’emploi : désormais, vous vous verrez confier une responsabilité stimulante. Vous l’aimerez, car elle vous obligera à repousser vos limites et à expérimenter d’autres domaines. Cela vous permettra d’acquérir de nouvelles connaissances qui viendront s’ajouter à la longue liste de votre CV.

Chômeurs : pour cette offre d’emploi, n’attendez pas trop longtemps pour répondre. Cela peut devenir incontrôlable et trop attrayant, car les gens sont tellement impatients de vous voir retarder ou décliner l’offre. Selon les prédictions pour votre signe, cela présente de nombreux avantages pour vous.