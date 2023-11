© La pluie de météores Léonides a apporté des opportunités d'amour à 4 signes du zodiaque

Du 6 novembre au dernier jour de ce mois, la pluie d’étoiles Léonide sera un spectacle dans le ciel. Elle a atteint son apogée le 18 novembre. D’ailleurs, ses éclairs ont apporté une grande chance en amour aux signes du zodiaque des Gémeaux, du Cancer, de la Balance et du Sagittaire.

Signe du zodiaque des Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Célibataire : pour voir un changement positif dans leur vie amoureuse, les natifs de ce signe du zodiaque doivent être plus radicaux et audacieux. C’est le moment idéal, car vous avez plus de chances de rencontrer quelqu’un qui sera captivé par votre nouveau moi, plus clair et surtout plus confiant.

Avec un partenaire : selon l’astrologie occidentale, l’un d’entre vous subit une transformation qui sera très positive pour la relation. En effet, ce signe du zodiaque et son partenaire vont commencer, cette fois définitivement. Ils s’opposeront à tous ces défauts qui ont marqué un passé trouble et plein de disputes. Désormais, la complicité et l’harmonie règneront entre les deux. À lire Le croissant de Lune est arrivé avec une bonne nouvelle pour les femmes de ces 4 signes chinois

Horoscope du Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Célibataire : l’horoscope de votre signe du zodiaque vous invite à parler à cette personne qui vous connaît parfaitement. Elle vous dira mieux que quiconque où vous échouez et comment vous pouvez le résoudre. D’ailleurs, ses conseils seront très précieux et sans gaspillage, elle vous aidera.

Avec un partenaire : chers natifs du signe du zodiaque du Cancer, vous serez touchés par le geste noble que fera votre partenaire pour vous protéger. En effet, ce sera une façon de vous montrer qu’il vous aime et qu’il est prêt à tout faire pour vous. Vous devrez alors en tirer le meilleur parti. Ainsi, l’univers et les étoiles invitent ce signe du zodiaque à révéler certains des problèmes qui les influencent tous les deux.

Signe du zodiaque de la Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Célibataire : il y aura de nouveaux liens amoureux qui, même s’ils ne durent pas, vous feront passer de bons moments. En effet, ce signe du zodiaque fera des rencontres passionnantes qui le feront se sentir vivant. D’ailleurs, chers natifs de la Balance, vous êtes autonomes, et cela attire beaucoup les gens, les célibataires comme les couples. À lire Ces signes auront une rencontre romantique grâce à l’énergie de la pluie d’étoiles des Léonides

Avec un partenaire : les étoiles invitent ce signe du zodiaque à planifier une sortie. Cela leur permettra de vivre pleinement leur vie, car les tiers ne les interrompront pas. Eux, qui souvent ne font que marquer un grand écart dans leur vie. C’est le moment idéal pour la romance et le flirt. Par ailleurs, ils peuvent réaliser certains fantasmes sexuels.

Horoscope du Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Célibataire : ce signe du zodiaque profitera d’une rencontre avec des personnes de son enfance qui lui rappelleront de beaux moments qu’il avait même oubliés. Ce seront quelques minutes heureuses, pleines de vitalité, mais aussi d’une certaine mélancolie.

Avec un partenaire : vous faite partie des signes du zodiaque qui recevront des opportunités en amour. Par ailleurs, selon l’horoscope, on vous aime pour ce que vous êtes. Cependant, l’idéal est que vous vous sentiez et restiez attirante pour lui et pour vous-même. En outre, vous pouvez prévoir une sortie dans un sauna ou un spa. Vous y prendrez soin de votre image, mais aussi de votre amour pour vous-même.