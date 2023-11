© Explosion de chance en argent pour ces signes grâce à la conjonction de la lune et de Saturne

La Lune achève sept jours de son cycle dans la nuit du lundi 20 novembre. À ce moment précis, la Lune et Saturne sont en conjonction, toutes deux dans la constellation du Verseau. Elles seront visibles à l’œil nu ou aux jumelles jusqu’au 27 novembre. De plus, le satellite sera éclairé à 57 %, ce qui portera chance aux signes du Bélier, du Taureau, de la Vierge, du Sagittaire, du Capricorne et du Verseau.

Signe du Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Selon l’expression de l’horoscope, le Bélier est l’un des signes qui bénéficiera d’un coup de chance. D’après les prédictions des astrologues, si vous voulez vraiment avoir la prospérité dans votre vie, vous devrez attendre que la tempête passe. Vous pourrez ainsi prendre une meilleure décision. De plus, avec une vue d’ensemble plus claire, vous saurez mieux si vous devez ou non faire des projets. Le risque et les sacrifices que vous êtes prêt à consentir pour obtenir ce dont vous rêvez en valent la peine.

Horoscope du Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Si vous appartenez à ce signe astrologique, la clé pour obtenir plus d’avantages est d’avoir plus de relations avec vos collègues, avec votre patron. Cela vous donnera de la notoriété et l’occasion de soulever des préoccupations et des problèmes en toute confiance. Ces derniers approuveront ou prendront en compte ces questions, ce qui, en fin de compte, se traduira par de l’argent.

Signe de la Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Selon l’horoscope de ce mois pour votre signe, vous aurez les moyens de payer les choses dont vous avez besoin. Prenez-les donc, même si vous avez de l’argent. Vous pourrez ainsi investir ou les utiliser pour rembourser une dette ou résoudre un problème qui se pose ces jours-ci concernant votre santé ou celle d’un membre de votre famille.

Horoscope du Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

C'est l'un des signes qui bénéficiera d'un coup de chance. En effet, chers natifs, vous vous sentirez responsabilisés. Cela vous donnera la force de mettre une limite à cette personne de votre entourage qui est devenue l'aspirateur de votre salaire. Elle est tellement au courant de vos mouvements financiers. De telle manière qu'il se passe toujours quelque chose lorsque vous recevez plus d'argent. Mais cette fois, ce ne sera pas le cas. De plus, cette personne se mettra en colère contre vous et se comportera en victime, alors ignorez-la.

Signe du Capricorne

Du 22 décembre au 19 janvier

Avec votre partenaire, les rentrées d’argent seront importantes grâce au travail acharné que vous avez fourni depuis le début de l’année. Vous allez pouvoir réaliser un rêve ou un objectif. Cela vous aidera à opérer un changement majeur et transcendantal pour mieux vivre l’année prochaine. L’organisation économique que vous aviez a fonctionné pour vous, ne l’abandonnez pas. C’est pourquoi vous faites partie des signes qui bénéficieront d’un coup de chance.

Horoscope du Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Selon l’horoscope de votre signe, il y a des offres que vous ne pouvez pas laisser passer. Elles peuvent vous sortir d’une situation financière difficile. En effet, vous pourrez les vendre et gagner de l’argent qui n’était pas prévu. C’est également le bon moment pour rechercher dans votre maison les objets dont vous ne vous servez plus et les vendre aux enchères. Avec l’argent récolté, assurez-vous d’acheter l’objet qui vous facilitera la vie.