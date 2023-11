© Michel Cymes révèle les erreurs fatales que l’on fait sous la douche à éviter à tout prix

On se douche tous les jours. Il est donc important de savoir si on le fait bien. En effet, vous l’ignorez peut-être, mais il est possible d’accumuler bien des erreurs quand on se lave. Des erreurs mauvaises pour notre peau et notre santé. Et c’est Michel Cymes qui nous le dit.

En effet, ce dernier dresse la liste de tous ces gestes qu’il faut éviter sous la douche. Et si vous les faites, il vous conseille d’arrêter dès maintenant.

Les conseils de Michel Cymes

Se doucher est indispensable pour rester en bonne santé. Tout au long de la journée, notre corps est agressé par la pollution, la poussière, les bactéries… Se doucher permet de remettre les compteurs à zéro.

C'est pourquoi on conseille généralement de se doucher le soir. Pour éliminer tous ces agents extérieurs afin de dormir en sentant propres. Mais Michel Cymes n'est pas contre la douche le matin, qui permet de se réveiller.

On le sait, utiliser du savon tous les jours n’est pas forcément indispensable. Sauf pour certaines parties du corps. Selon Michel Cymes, vous devez impérativement laver quatre zones de votre corps au quotidien. Le visage, les aisselles, les pieds et les parties intimes.

Les erreurs courantes sous la douche

Il est possible d’enchaîner les erreurs sous la douche. On pense qu’elles sont sans conséquence, mais c’est faux. La peau est une barrière naturelle qu’il ne faut pas abîmer. Elle vous protège des virus et des bactéries.

Alors, Miche Cymes insiste, il faut bien choisir son savon. Ne faites pas aveuglément confiance aux publicités ou aux packagings. Vérifiez toujours la liste des ingrédients ou utilisez une application comme Yuka.

Il faut choisir le savon en fonction du type de peau. Michel Cymes rappelle que la peau d’un bébé n’est pas la même que la peau d’un adulte. On ne les lave pas avec les mêmes produits.

Chaque personne est différente. Une personne peut avoir besoin d'un savon spécial pour les peaux sensibles, par exemple.

Une autre erreur courante, selon Michel Cymes, est d’utiliser un accessoire pour se laver. D’après lui, vous n’avez besoin que d’une seule chose, vos mains. Les accessoires qui servent à se laver accumulent les bactéries.

En les utilisant, vous mettez toutes ces bactéries sur votre corps. C’est pour cela que, par exemple, vous avez des boutons ou la peau encore plus sensible. Contentez-vous simplement de vos mains.

Michel Cymes se méfie des produits qui moussent

Sous la douche, il faut l’avouer, on aime quand un produit mousse. Quand on se met du shampoing et qu’en frottant, il y a de la mousse, on se dit que le produit est plus efficace. Mais en réalité, c’est faux. Et c’est même dangereux selon les dires de Michel Cymes.

« Si le savon ou le shampooing a tendance à mousser, c’est qu’il est agressif à votre peau ».

Enfin, pensez à ne pas utiliser la même serviette pour le visage et le corps et surtout ne frottez pas. Il faut tapoter pour se sécher afin de ne pas abîmer la peau.