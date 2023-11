© Ces 3 baguettes de pain en supermarché sont les meilleures selon 60 Millions de consommateurs

Si les Français raffolent des baguettes de pain, ils sont nombreux à délaisser les boulangeries traditionnelles. Avec l’inflation et la hausse du coût des matières premières, le pain est de plus en plus cher. Alors, les consommateurs se tournent vers les grandes chaînes ou les supermarchés. Là où le pain est moins cher.

Les experts de 60 millions de consommateurs le savant. Ils souhaitent, par conséquent, aiguiller les Français afin qu’ils fassent le bon choix. Comment ? Tout simplement en menant une étude qui permet de savoir où se trouve le pain de meilleure qualité.

Une étude sur les baguettes de pain industrielles

Pour mener à bien leur étude, les journalistes se sont penchés sur 13 références de baguettes de pain qu’on retrouve dans différentes enseignes. Si elles rencontrent un succès, c’est que ces baguettes de pain coûtent moins cher que celles disponibles en boulangeries traditionnelles.

Cependant, la question est de savoir si la qualité est au rendez-vous. Ou non. Pour cela, les experts du magazine voient les choses en grand avec cette étude. À lire Le papier toilette est nocif pour la santé selon la médecine, l’alternative à privilégier

Ainsi, ils passent au crible les enseignes suivantes : Auchan, Marie Blachère, Lidl, Paul, Carrefour, Brioche Dorée, E.Leclerc, Intermarché, Système U, La mie Câline, Monoprix, Casino et Banette.

Les critères d’évaluation englobent le Nutri-Score, les caractéristiques nutritionnelles des baguettes (teneur en sel, sucre, fibres, etc.) et la possible présence de contaminants tels que pesticides et mycotoxines.

Les meilleures baguettes de pain

Les résultats de l’analyse révèlent que les baguettes de pain industrielles présentent une richesse excessive en sel (0,74 g par portion de 50 g) et une faible teneur en fibres. Cela vient de l’utilisation de farine raffinée, naturellement pauvre en fibres.

En revanche, du point de vue de la pollution (pesticides et mycotoxines), les résultats sont relativement satisfaisants.

Les trois meilleures baguettes industrielles obtiennent la note de 15/20. On retrouve en tête la baguette d’Intermarché qui se distingue par sa « propreté ». En effet, les experts n’ont trouvé aucune substance potentiellement toxique. Cependant, toutes les baguettes analysées présentaient une teneur élevée en sel, constituant un aspect négatif commun. À lire 7 yaourts dangereux pour la santé à éviter de manger à tout prix, les raisons expliquées

Le classement des trois meilleures baguettes de pain industrielles place donc en première position celle d’Intermarché, à 97 centimes d’euro. On trouve juste après celle de Système U (0,89 euro) et enfin celle de Marie Blachère (0,99 euro).

Où trouver le produit le moins cher ?

Pour ceux qui cherchent le produit le moins cher, Lidl propose une baguette à seulement 35 centimes d’euro. La bonne nouvelle, c’est qu’elle arrive à la quatrième place du classement. C’est donc la moins chère, mais pas la moins bien notée.

Ce n’est pas le cas de la baguette de pain tradition de Banette. Elle sort de l’étude avec le bonnet d’âne. Et elle coûte plus bien plus cher puisqu’il faut débourser 1,15 euro.

On retient de l’étude que toutes les références présentent une teneur élevée en sel, ce qui n’est pas une option saine pour ceux qui contrôlent leur consommation de sel. On incite donc ces derniers à choisir des baguettes de pain dans une boulangerie classique.

En revanche, là où les supermarchés gagnent des points, c’est sur l’affichage du Nutri-Score. Ce n’est pas obligatoire en boulangerie.