© Automobilistes, attention à ces choses prohibées en voiture en présence d’un enfant

Le Code de la route comprend un certain nombre de règles. Il faut les respecter pour s’assurer de la sécurité de tout le monde sur la route. Mais ces règles ne concernent pas uniquement le comportement des automobilistes par rapport aux autres usagers de la route.

En effet, le règlement parle aussi du comportement qu’ils doivent avoir avec les autres passagers de la voiture. Et surtout si ces derniers sont des enfants. Pour échapper aux amendes, vous devez impérativement respecter ces règles.

Les automobilistes doivent protéger les enfants

Les enfants sont des êtres vulnérables et fragiles. C’est pourquoi il existe un certain nombre de règles que les automobilistes doivent respecter. Ces règles n’existent pas pour rien. Elles visent à les protéger.

En effet, en cas d’accident, les enfants sont exposés à de plus gros risques que les adultes. En effet, du fait de leur taille, ils peuvent être éjectés du véhicule plus facilement. Et comme ils ont une faible musculature et des organes plus fragiles, les conséquences sont souvent tragiques. À lire L’arnaque des garagistes la plus redoutable dévoilée par ce mécanicien de 50 ans, méfiez-vous

Les enfants ne doivent donc pas s’assoir comme les adultes en voiture. Les automobilistes doivent prévoir des sièges spéciaux qui évoluent en fonction de leur âge. En outre, un enfant de moins de dix ans n’a pas le droit de s’assoir devant.

En effet, il s’agit d’une infraction. Ainsi, en cas de contrôle, les automobilistes doivent payer 135 euros d’amende si un enfant se trouve à l’avant.

Les règles que les automobilistes doivent respecter

Il existe cependant deux exceptions pour l’interdiction de faire assoir un enfant à l’avant. Dans le premier cas, vous pouvez le faire si votre voiture n’a pas de banquette arrière. Dans le second cas, la loi l’autorise si c’est un bébé qui se trouve à l’avant.

En revanche, les automobilistes doivent évidemment valider certains critères. Le bébé doit se trouver dans un siège adapté, la face vers l’arrière. En outre, il faut désactiver l’airbag de sécurité pour éviter les risques de blessures s’il se déploie.

Sachez, en outre, que la présence d’enfants peut changer les règles. En France, vous avez le droit de fumer au volant de votre véhicule. En revanche, cette autorisation n’existe plus si des mineurs sont présents dans la voiture. À lire Automobilistes : ce changement important dans la loi prévu dès le 1er janvier 2024

Si des automobilistes fument en présence d’enfants, alors ils risquent 135 euros d’amende. Le montant peut même aller jusqu’à 750 euros.

L’amende est la même si jamais les enfants à bord ne portent pas la ceinture. Les automobilistes doivent en effet vérifier que tous les enfants sont correctement attachés.

Respecter le Code de la route

Évidemment, avec ou sans enfant, certaines règles restent les mêmes. Ainsi, on demande aux automobilistes de respecter les limites de vitesse. Ces dernières existent pour limiter le risque d’accident.

On serait tenté de dire qu’il faut encore plus être prudent quand des enfants se trouvent dans le véhicule.

On conseille aux automobilistes d’éduquer les enfants à la sécurité routière. Il faut qu’ils comprennent l’importance de la ceinture de sécurité, par exemple, pour qu’ils n’aient pas l’envie de l’enlever en plein trajet en voiture.