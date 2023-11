© La Lune des Castors accueillera le solstice d'hiver : quand et comment la voir

La pleine lune de novembre, ou lune des castors, est la dernière pleine lune avant le solstice d’hiver. Selon les traditions païennes, c’est le moment de tourner la page sur le passé. C’est aussi l’occasion de se réjouir du début d’une nouvelle saison et de l’approche d’une nouvelle année. D’après l’histoire, on l’appelle Beaver Moon en référence aux castors. En effet, pendant l’hiver, lorsque les températures baissent dans la partie nord du continent américain, ils entament leur saison d’hibernation. Pour ce faire, ils passent un certain temps à faire des réserves de nourriture et à se réfugier pour leur survie.

Le portail GQ explique qu’aujourd’hui, c’est ce que les castors utilisent pour construire leurs abris et chercher de la nourriture. En leur honneur, cette pleine lune de novembre porte le nom de ces animaux. Beaucoup d’entre nous les associent à un environnement de rivières et de ruisseaux. Cependant, en ce mois-ci, ils sont saisis par l’esprit de Noël, honorant le temps passé à la maison à se protéger du froid.

Quand apparaîtra la lune des Castors ?

La Lune Castor aura lieu le 27 novembre 2023. Selon l’Administration nationale américaine de l’aéronautique et de l’espace (NASA), son point maximum sera à 3 heures du matin. Ce, lorsque le satellite lunaire se trouvera à une distance géocentrique d’environ 380 000 km et avec une taille angulaire de 31,4 minutes d’arc.

Comment la voir ?

Les experts astronomes expliquent que la meilleure façon d’observer l’éclat de la pleine lune de novembre est de s’éloigner le plus possible de la pollution lumineuse. En effet, l’idéal est de s’éloigner des zones habitées pour profiter du ciel sans les lumières qui contaminent la vision. Quoi qu’il en soit, la pleine lune étant très lumineuse, il est probablement possible de l’observer de n’importe où. Mais cela seulement si le ciel n’est pas trop nuageux. À lire Une pluie de météores monocérotides fera exploser la chance de ces signes avant le 27 novembre

Influence de la Lune Castor, selon l’astrologie

Selon les prédictions de l’astrologie, la Lune des Castors clôt un cycle de transformations et de changements pour laisser place à de nouveaux projets. Elle favorisera le besoin de recherche de valeur, d’estime de soi et de stabilité intérieure. Ainsi, si vous avez l’opportunité d’être dans cet endroit isolé et de le voir, réfléchissez à votre vie. Pensez aux changements survenus au cours de cette année. De même, recherchez le pardon et l’amour en vous pour commencer une nouvelle étape libre de liens émotionnels.

La Lune des Castors marque l’arrivée du solstice d’hiver. Elle offre une occasion unique d’admirer sa beauté dans le ciel nocturne. Cette lune offre un spectacle époustouflant et est observable dans différentes parties du monde. Pour ceux qui souhaitent l’observer, il est important de connaître les dates et heures auxquelles elle pourra apparaître. Cela peut varier d’une région à l’autre, il convient donc de consulter des sources fiables ou des applications spécialisées pour obtenir des informations.

De plus, que vous choisissiez de profiter de cette lune seul, avec vos proches ou à l’occasion d’un événement spécial, l’observer est une occasion de se connecter à la nature. Célébrez le changement de saison d’une manière unique et significative.