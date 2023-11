© Ces produits d'entretien nocifs pour la santé à éviter selon 60 Millions de consommateurs

Les produits d’entretien nous viennent en aide pour garder notre maison propre. Il en existe de toutes sortes, pour nettoyer différentes surfaces. Mais si ces produits ménagers sont efficaces pour le nettoyage, le sont-ils sans mettre en danger notre santé ?

Malheureusement, la réponse est non. Et ce n’est pas nous qui le disons, mais le magazine 60 millions de consommateurs. Après enquête, il s’avère qu’un nombre impressionnant de ces produits sont nocifs.

Les produits d’entretien qui présentent un danger

Pour mener cette enquête, les journalistes du magazine décident d’analyser la composition de 77 produits d’entretien différents. On trouve dans cette liste des sprays assainissants, des désodorisants, des désinfectants ou encore des antibactériens.

Résultats des courses, parmi les 77 produits d'entretien, 46 apparaissent dans la catégorie « à bannir ».

Mais que contiennent-ils pour mériter une telle catégorie ? Ces produits d’entretien contiennent des composés organiques volatils (COV), comme le limonène. Or, ces composés sont allergisants et irritants.

Et ce n’est pas tout. On y trouve aussi des substances toxiques et cancérigènes, comme le benzène. Et malheureusement pour nous, même des marques très connues figurent dans la liste. En effet, on y trouve La Croix, Fébrèze ou encore Sanytol.

La santé des consommateurs en péril

Les produits d’entretien représentent une potentielle source de pollution de l’air intérieur. En effet, les substances qu’ils émettent ont la capacité de s’accumuler dans les espaces habités.

Ces substances peuvent engendrer divers effets nuisibles pour la santé, tels que des irritations des yeux, du nez, ou de la gorge, des maux de tête, des nausées, voire des vertiges. De manière plus alarmante, elles peuvent aggraver les symptômes des personnes souffrant d’asthme ou d’allergies. Enfin, elles peuvent favoriser le développement de maladies respiratoires ou de cancers.

Les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des produits d'entretien. Leur proximité avec le sol et les objets récemment nettoyés accroît encore davantage leur exposition à ces substances.

Que faire, dès lors, pour limiter les risques ? Tout d’abord, on vous recommande de scrupuleusement lire les étiquettes des produits. Il est en effet possible de trouver des produits d’entretien moins nocifs.

D’ailleurs, le magazine met en avant une liste de 31 produits à privilégier et 38 produits à utiliser avec modération, moins nocifs que d’autres.

Des produits d’entretien plus sains

Opter pour des alternatives plus saines s’avère également judicieux. Les produits simples et écologiques tels que le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le savon noir ou le savon de Marseille peuvent se révéler tout aussi efficaces que leurs homologues commerciaux.

La confection de produits d’entretien maison représente une option viable, avec de nombreuses recettes simples et naturelles disponibles sur divers sites et livres. Par exemple, la réalisation d’un nettoyant multi-usages à base de vinaigre blanc, de citron, et d’huile essentielle de lavande est à la portée de tous.

En outre, l’aération régulière de l’espace de vie, pendant au moins 10 minutes par jour, permet de renouveler l’air et d’éliminer les polluants. L’utilisation d’un humidificateur ou de plantes vertes contribue, aussi, à maintenir un taux d’humidité optimal dans les pièces.