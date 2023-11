© Les 5 signes du zodiaque qui sont voués à l'échec du mariage

Fonder un foyer aux côtés de la personne que vous aimez est l’un des épisodes les plus excitants de la vie. Il s’agit de rechercher quelqu’un avec des affinités. Autrement dit, on cherche à être dans une relation où l’on se sent à l’aise malgré les défauts du compagnon. Cette compatibilité est également influencée par les signes du zodiaque.

C’est pourquoi bien souvent, il existe des différences zodiacales dans une union. Et avec cette incompatibilité, la relation se trouve anéantie. Voici donc les signes du zodiaque les plus susceptibles d’échouer dans le mariage.

Signe du zodiaque du Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Lorsqu'un des couples appartient à ce signe du zodiaque, les choses pourraient devenir un peu compliquées. En effet dans le domaine conjugal, les personnes nées sous cette constellation ont tendance à être trop impulsives. Ce qui conduit constamment à des disputes. C'est surtout parce qu'elles ne prennent pas en compte le pour et le contre lorsqu'elles le doivent.

Alors, les natifs de ce signe prennent des risques inutiles ou tombent dans des commentaires offensants. À cela s’ajoute qu’ils aiment les émotions fortes. Il ne serait donc pas déraisonnable qu’ils aiment, de temps en temps, être infidèles. Cela leur permet de ressentir l’adrénaline.

Signe du zodiaque du Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Les personnes gouvernées par ce signe du zodiaque occidental adorent expérimenter dans divers domaines. Mais, elles n’aiment pas trop avoir de partenaire dans leur projet. De plus, ils ressentent le besoin d’être en communication constante. La personne à côté d’eux doit donc être extravertie. Leur partenaire doit être capable de s’exprimer, de donner son point de vue. Et très souvent ce manque de communication est l’une des principales causes de séparations.

Signe du zodiaque de la Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Les personnes nées sous ce signe du zodiaque ont des attentes élevées. Cela pourrait provoquer des tensions si elles sentent que leur partenaire ne répond pas à leurs normes. Ils sont très exigeants et ils recherchent la perfection. Leur « meilleure moitié » ne tolère pas ce comportement très incisif. En effet, ils sentent que cela ne leur permet pas de vivre en liberté d'une part. Et d'autre part, ils se sentent constamment évalués. C'est pourquoi, ils finissent par rompre leurs liens personnels.

Horoscope du Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Les natifs de ce signe du zodiaque échouent très souvent dans le mariage ou dans la vie avec leur partenaire. En effet, ces personnes sont intenses et souvent possessives. Ce qui représente un grand défi pour ceux qui sont à leurs côtés. Ils accordent une grande valeur à l’autonomie et à l’espace personnel.

Ils sont également très réservés et il faut leur trouver les mots pour exprimer ce qu’ils ressentent. Il faudrait bien analyser pour connaitre leur façon de raisonner. Pourtant, cela fatigue leurs partenaires, car ils la voient comme un combat quotidien.

Horoscope du Capricorne

Du 22 décembre au 19 janvier

Ils sont très concentrés lorsqu’ils veulent quelque chose et ils démotrent une certaine assiduité. Mais, leur silence pourrait être violent pour ceux qui partagent une vie avec eux. Ils ne savent pas à quoi s’attendre ni si les choses vont bien ou mal. En gris, ils ne sont pas très sociaux.

Leur bonheur se concentre sur le calme à la maison. Or c’est quelque chose qui dérange leurs partenaires, qui ont hâte de sortir et de partager avec le monde.