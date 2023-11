© Horoscope chinois : ces chiffres augmenteront votre chance dans la 1ère quinzaine de décembre

La croyance en l’influence des nombres sur notre destin existe depuis des temps immémoriaux. D’après les experts de l’horoscope chinois, certains nombres sont capables d’accroître la fortune des gens.

Au cours de la première quinzaine de décembre, ces numéro prendront encore plus d’importance. Ils offrent alors des opportunités et la fortune à ceux qui les utilisent consciemment. Découvrez quels sont vos chiffres porte-bonheur selon votre signe chinois. Ensuite, préparez-vous à tirer le meilleur parti des opportunités qui se présenteront au cours de cette période.

Horoscope chinois : le Rat

Horoscope chinois des personnes nées dans les années 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Une sortie pendant ces journées vous sera très utile pour évacuer tout le stress qui vous éloigne, même de vous-même. Vous rechargerez vos énergies positives et reviendrez renouvelé. Vous serez particulièrement motivé pour faire des activités qui vous sont difficiles à faire aujourd'hui. Votre numéro porte-bonheur : 73.

Horoscope chinois : le Bœuf

Horoscope chinois des personnes nées dans les années 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Vous devrez accepter que vous êtes tombé amoureux de la mauvaise personne. Vous allez devoir fermer cette porte à votre cœur, car il n’y a pas de place pour que cet amour prospère. D’ailleurs, s’il se concrétise, il serait basé sur le malheur d’une autre personne innocente. Abandonnez alors l’amour-propre, vous méritez quelqu’un de libre. Votre numéro porte-bonheur : 88.

Horoscope chinois : le Tigre

Horoscope chinois des personnes nées dans les années 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Ne prolongez pas cette problématique à laquelle vous devez mettre fin ou mettre des limites. Faites-le avant qu’il ne soit trop tard et que de plus en plus de facteurs entrent en jeu qui compliquent votre situation et que vous finissiez par tout perdre. Une fois que vous l’aurez fait, vous ressentirez beaucoup de liberté. Vous aurez alors ce désir d’avancer d’une meilleure manière. Votre numéro porte-bonheur : 16.

Horoscope chinois : le Lapin

Horoscope chinois des personnes nées dans les années 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Ne laissez pas le pessimisme s’installer dans votre vie parce que des choses se sont produites qui ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitiez. Regardez donc le côté positif de chaque situation et tenez-vous-en à cela. Vous vous rendrez compte qu’en ayant ce type de réflexion, vous attirerez de meilleures opportunités. Votre numéro porte-bonheur : 04.

Horoscope chinois : le Dragon

Horoscope chinois des personnes nées dans les années 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 et 2012

Même si vous pensez avoir quelque chose d’attrayant, une personne vous avouera ce qu’elle ressent pour vous. En effet, elle a vu votre beauté et votre caractère unique qui vous rendent très attirant, mais que vous sous-estimez. Donnez-vous une chance d’aimer magnifiquement, car vous le méritez tous les deux. Votre numéro porte-bonheur : 55.

Horoscope chinois : le Serpent

Horoscope chinois des personnes nées dans les années 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Ce seront des journées pour commencer à apporter de petits changements à votre routine. Intégrez de nouvelles habitudes qui vous permettront d’améliorer votre apparence ainsi que votre santé. Mettez fin à la sédentarité, vos jambes et votre cœur vous en seront les plus reconnaissants. Votre numéro porte-bonheur : 30.

Horoscope oriental : le Cheval

Horoscope chinois des personnes nées dans les années 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Des comptes clairs préservent les amitiés, alors ne prenez rien pour acquis. Vous devez vous baser sur la confiance lorsqu’il s’agit d’argent. Sauvegardez tout, partagez vos relevés de compte et utilisez les commentaires pour indiquer votre degré de transparence. Et ce, même si personne ne vous le demande. Votre numéro porte-bonheur : 64.

Horoscope oriental : la Chèvre

Horoscope chinois des personnes nées dans les années 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 et 2015

Vous serez un peu triste car ce mois vous rappelle de bons souvenirs du passé. D’ailleurs, c’est une étape qui vous manque trop. Recherchez le bonheur dans le présent, n’arrêtez pas de profiter de chaque instant que vous avez dans la vie, car ce n’est qu’aujourd’hui et maintenant. Construisez aussi des souvenirs. Votre numéro porte-bonheur : 99.

Horoscope oriental : le Singe

Horoscope chinois des personnes nées dans les années 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Vous ne dormez pas bien, vous avez tendance à être très distrait par votre téléphone portable et cela ne peut pas continuer. Faites une pause et allez vous coucher même si vous n’avez pas de rêves. Vous devriez en faire une habitude car vous vous fatiguez très vite. De plus, votre mémoire ne réagit pas comme vous le souhaiteriez. Votre numéro porte-bonheur : 07.

Horoscope oriental : le Coq

Horoscope chinois des personnes nées dans les années 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Si vous avez des jours de vacances en attente, prenez-les le plus tôt possible. Profitez pleinement de ce Noël, sans avoir à répondre à quelqu’un. De cette façon, vous aurez une disponibilité à 100% pour faire ce que vous voulez, dans les limites autorisées. Votre numéro porte-bonheur : 68.

Horoscope oriental : le Chien

Horoscope chinois des personnes nées dans les années 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Arrêtez de dépenser de l’argent pour des choses qui ne sont pas prioritaires, car les bons moments expirent. Économisez, investissez, achetez ce dont vous avez vraiment besoin et faites-vous plaisir. De cette façon, l’argent ira plus loin et vous serez prêt à affronter une petite fortune. Votre numéro porte-bonheur : 41.

Horoscope oriental : le Cochon

Horoscope chinois des personnes nées dans les années 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Vous gardez le silence sur tout ce qui vous dérange trop, mais vous devriez le dire. Sachez que tout exploser et tout bousculer avec votre verbiage ne sera pas la solution la plus idéale pour cela. Avec assurance et disposition, exprimez vos mécontentements et ce que vous attendez. Ainsi, vous verrez comment vous vous sentirez mieux. Votre numéro porte-bonheur : 29.