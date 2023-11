© La lune du Castor a laissé de grands changements pour 4 signes du zodiaque

Nous entrons dans les derniers jours de novembre 2023. Ainsi, l’attention céleste est portée sur la récente pleine lune. Cette dernière est connue sous le nom de Lune du Castor. Il s’agit en effet d’un événement lunaire qui a touché le signe du zodiaque du Gémeaux depuis le 27 novembre. Il nous invite tous à faire une pause et à chercher la clarté au milieu du chaos.

Tous les signes du zodiaque ressentiront l’appel à tout remettre en question. A cet effet, les horoscopes mutables (Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons) verront leur curiosité intensifiée. La Lune des castors a lieu chaque mois de novembre. Elle marque le moment où les castors se retirent chez eux pour se préparer aux mois froids de l’hiver.

Signe du zodiaque du Gémeaux (21 mai – 22 juin)

La Lune du Castor se concentre sur la curiosité des natifs du signe du zodiaque Gémeaux. En effet, elle vous placera dans votre première maison d’expression de soi. Cet événement lunaire vous pousse donc à réfléchir plus intensément à vos intérêts actuels.

Avez-vous confiance en ce que vous savez être vrai ? C’est la question à laquelle doivent répondre ceux qui appartiennent au signe des Gémeaux. Il est temps pour vous d’absorber plus d’informations en lisant par exemple des livres. L’horoscope vous recommande de vous aligner sur la curiosité qui vous fera sentir vous-même. À lire Conseils du tarot pour atteindre la prospérité et l’abondance selon votre signe du zodiaque

Horoscope de la Vierge (21 août au 22 septembre)

Pour le signe du zodiaque de la Vierge, la pleine Lune du Castor en Gémeaux répond aux questions. Elle suscite des discussions dans votre carrière et votre vie professionnelle. Vous êtes désireux d’informer et d’éduquer. Alors vous vous retrouverez à partager des détails importants à travers votre travail. Les changements de poste et les révélations sur votre rôle actuel sont mis en évidence. Préparez-vous à absorber et à diffuser des informations qui façonnent votre carrière professionnelle, prédit l’horoscope.

Horoscope du Sagittaire (22 novembre au 19 décembre)

Les aventures romantiques et les partenariats occupent une place importante. Cela apparaîtra grâce à la récente pleine lune des Gémeaux. Si vous n’êtes pas sûr de la direction de votre relation, c’est le moment de poser des questions difficiles. Votre être cher peut ressembler à un livre ouvert. Alors, plongez-vous dans des conversations significatives. Percez les mystères de votre vie amoureuse.

Signe du zodiaque des Poissons (20 février au 20 mars)

La pleine lune va diriger le foyer et la vie domestique des natifs des Poissons. En conséquence, elle incite ceux qui sont rattachés à cet horoscope à faire des changements. Une amélioration sera nécessaire dans l’état de votre environnement le plus intime. Pensez à prioriser les questions sans réponse de votre vie.

Participez donc à des discussions importantes au sein de votre maison. Ces conversations significatives sont nécessaires pour vous mettre sur la bonne voie. L’influence de la Lune du Castor entraînera des changements majeurs pour quatre signes du zodiaque. Cette phase lunaire déclenchera des transformations significatives dans la vie de ces personnes. Elles auront donc des opportunités de croissance personnelle et émotionnelle.

Certes, l’astrologie prédit que ces signes connaîtront une évolution. Mais, il est important de se rappeler que chaque individu a la capacité de profiter des moments de changement. Chaque personne a la capacité de s’adapter aux nouvelles circonstances, même mauvaises, de manière positive. À lire Ces signes subiront les conséquences du karma en 2024, selon l’horoscope chinois