© Elle est terrifiée lorsqu'elle achète une maison qui cache une cellule au sous-sol

L’achat d’une maison est toujours un moment excitant. Toutefois, la découverte d’une cellule cachée dans le sous-sol peut transformer cette excitation en terreur. Imaginez la surprise et la peur que vous ressentiriez en découvrant un secret dans votre nouvelle maison. Cette situation inattendue soulève de nombreuses questions. Et en même temps, elle suscite aussi des inquiétudes quant à l’histoire et à son utilité.

Cellule cachée dans une nouvelle maison

Des millions de personnes sur TikTok sont restées sans voix après avoir vu une vidéo. En effet, la séquence est inquiétante et fait naître diverses questions. Une femme a partagé une histoire effrayante sur sa nouvelle maison en Floride (États-Unis). Il se trouve qu’il y a une cellule cachée dans son sous-sol. Son témoignage est rapidement devenu viral.

Mallory (@malloryonthemoon) nous raconte les anomalies dans sa maison construite dans les années 1920. Elle l’a achetée aux enchères pour 59 000 $. Lorsqu’elle a montré le secret effrayant, la demeure était vraiment l’abri des prisonniers.

Le deuxième étage, par exemple, se distingue par son revêtement extérieur. Et toutes les portes avaient des heurtoirs individuels, ainsi que des lumières indépendantes. « Je trouve ça tellement effrayant », dit le bricoleur dans le clip. À lire Un funéraire surprend en révélant ce qu’il fait avec les implants mammaires des morts

Regardez la vidéo virale ici

En revenant au sous-sol, Mallory a indiqué qu’elle avait été construite par une patrouille d’État. Lorsque la prison n’était pas accessible, la patrouille gardait les gens dans cet endroit. Et elle les emmenait ensuite le matin. C’est ce que la tiktokeuse a expliqué.

Lors de sa première visite, a-t-elle avoué, elle était très confuse. En effet, elle a pensé au pire lorsqu’elle a vu la cellule dans la maison. Elle s’est même posée une question. « Qui a une cellule dans sa cave à part les tueurs en série ? ». Elle a ensuite signalé l’étrange issue de la porte de cette zone. Celle-ci mène à l’étage supérieur. La cellule est fermée de l’intérieur vers l’extérieur.

La réaction des internautes

Immédiatement, des milliers de personnes se sont rendues les commentaires pour exprimer leurs impressions. Ils ont dit que la patrouille avait agrandie la maison. Et après, ces gens l’ont divisé en plusieurs espaces de vie. Par ailleurs, certains internautes ont affirmé le contraire. Ils ont dit que c’était probablement « une maison d’hôtes à un moment donné ». Ces optimistes ont dit que ces pièces étaient louées. Donc « chacun a son propre éclairage. » « Je ne trouve rien de tout cela effrayant ». Certains ont dit que les gens ont facilement peur.

La découverte de ce genre de chose peut être une expérience effrayante. C’est surtout lorsque son apparence démontre une autre facette. De plus, ce fait inattendu peut susciter toute une série d’émotions d’un côté. Néanmoins, il peut aussi générer de la peur et de l’intrigue chez le propriétaire. En tout cas, cette découverte suscite des inquiétudes. On se pose des questions quant à l’histoire et à la finalité de la cellule. Si vous souhaitez lire plus d’articles semblables à celui-ci, nous vous recommandons de consulter notre catégorie Actualités. À lire Le pilote d’un avion s’évanouit en plein vol, la passagère a pris le contrôle, lui sauvant la vie