© Un funéraire surprend en révélant ce qu'il fait avec les implants mammaires des morts

Dans le monde des pompes funèbres on s’attend à un comportement et à un traitement respectueux des défunts. C’est surtout parce que, même étant morts, ces derniers méritent quand même du respect. Cependant, une révélation surprenante est apparue. Et elle a choqué de nombreuses personnes. Une funéraire a en effet révélé ce qu’elle faisait des implants mammaires des femmes décédées.

Des millions de personnes ont été stupéfaites sur TikTok à la suite de la révélation inédite de Gerald Ledford. Il s’agit d’un entrepreneur de pompes funèbres de l’Arkansas (États-Unis). Il est très ouvert sur ce que son entreprise fait fréquemment. Mais, cette fois, il s’est focalisé sur un sujet qui sort de l’ordinaire. Cette confession concernait leur expérience sur les implants mammaires des personnes décédées. Cette action a intrigué de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Et cela a donné ainsi matière à discussion dans la boîte de commentaires.

Confession du funéraire : que deviennent les implants en silicone ?

Une situation comme celle-ci peut susciter des questionnements. C’est d’ailleurs pour cela que certaines personnes ont émis leurs avis sur les réseaux sociaux. « Si une femme a des implants mammaires, sont-ils retirés ? Ou bien, le corps se décompose-t-il et devient-il un squelette avec de faux seins ? » a demandé un adepte.

« On ne peut pas s'en débarrasser. Ils sont à vous, vous les avez achetés ou quelqu'un les a achetés pour vous. Vous les emportez avec vous dans la tombe » affirme le funéraire. Vous choisissez l'embaumement ? Le liquide préservera les tissus. Cela ralentira le processus de décomposition a d'abord déclaré ce dernier.

« Le corps se décompose très rapidement, sauf s’il a été embaumé » explique-t-il. Malgré tout, les implants ne se décomposent pas. Les seins seront toujours là puisqu’ils ne se décomposent pas. Ce qui est choquant pour ceux qui ne connaissent pas le processus.

D’autres sujets sur les traitements après la mort !

« Le liquide d’embaumement déshydrate et la peau rétrécit. Ce qui donne l’impression que les cheveux et les ongles poussent. Mais vos faux seins resteront les mêmes et la peau rétrécira autour d’eux et se décomposera », a révélé le funéraire.

La vidéo postée sur la chaîne de Gerald (@big_led73) est devenue virale. Ainsi, cela a suscité toutes sortes de commentaires : « Pourquoi suis-je curieux de voir un squelette avec des poches de silicone maintenant ? ». « C’est bon de savoir que les filles vivent même dans la mort ». « J’ai payé cher pour elles, je suis content qu’elles restent avec moi ». « La seule chose que j’emporterai dans ma tombe : cela en valait la peine ».

Cette révélation choquante apporte une réponse à l'incertitude que de nombreuses personnes hésitent parfois à poser. En tout cas, on espère que ces explications ont répondu à certaines de vos questions.