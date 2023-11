© La Lune du Castor influencera l'argent et le travail de 4 signes du zodiaque

Le satellite naturel a atteint son point de vue le plus impressionnant. Ce qui apportera de la chance à certains signes du zodiaque.

Cette année 2023 compte 13 pleines lunes. Celle de novembre, également appelée lune des castors, est l’avant-dernière et la dernière de l’automne. Son nom vient du fait qu’à cette période, les castors construisent leurs abris pour se protéger du froid de l’hiver de l’hémisphère nord. En France, le satellite naturel a atteint son point de vue le plus impressionnant à 03 h 13 du matin le 28 novembre. Ce qui apportera de bonnes nouvelles aux signes du zodiaque Cancer, au Lion, au Scorpion et au Capricorne.

Signe du zodiaque du Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Argent : allez-y sans crainte, car tout sera en votre faveur pour que vous puissiez investir sans risque élevé de perte. La pire chose que vous puissiez faire est de ne pas investir et de laisser passer cette opportunité. Selon l’expression de l’horoscope, un proche vous guidera pour tirer le meilleur parti de cette alternative.

Travail : chers natifs du signe du zodiaque Cancer, vous avez travaillé dur. C’est pourquoi l’univers et les étoiles vont vous donner ce que vous vouliez tant, ou ce que vous avez demandé à vos patrons. D’ailleurs, vous le méritez, alors c’est le moment d’en profiter. Si vous êtes au chômage, il y aura un appel qui vous permettra d’aller beaucoup plus loin dans la recherche d’un bon emploi. À lire Ces signes que vous devriez toujours avoir à vos côtés, ils sont la meilleure compagnie

Horoscope du Lion

Du 23 juillet au 22 août

Argent : pour ce signe du zodiaque, ce sont de bonnes journées pour conclure des accords ou signer des contrats. Les conditions sont réunies pour que vous puissiez en bénéficier. De plus, si vous devez changer quelque chose, sans trop d’efforts de persuasion, vous y parviendrez. Par ailleurs, les prévisions de l’astrologie indiquent que vous ferez des économies à long terme.

Travail : Les prédictions de l’horoscope du signe du zodiaque du Lion indiquent que quelques heures supplémentaires ne feront pas de mal ces jours-ci. De plus, elles seront très bien payées, et avec cet argent, vous pourrez faire avancer quelques affaires. D’autre part, si vous êtes toujours à la recherche d’un emploi, de nombreuses personnes consulteront votre CV. Vous obtiendrez donc l’attention que vous souhaitez.

Signe du zodiaque du Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Argent : l’abondance règne dans la vie de ce signe du zodiaque. D’ailleurs, chers natifs, vous voulez satisfaire ce besoin de connaître d’autres endroits, de voyager pour célébrer quelque chose de spécial. C’est le moment, car dans le passé, votre situation financière était plutôt compliquée. À lire 4 signes astrologiques auront la chance de leur côté à l’ère du Sagittaire 2023

Emploi : l’univers vous accordera un emploi dans lequel vous serez très apprécié. Non seulement on prêtera attention à vos grandes idées, mais votre voix sera aussi d’une grande valeur. Vous partagerez le bonheur avec vos proches. Toutefois, si vous avez déjà un emploi, on vous confiera une responsabilité qui vous flattera.

Horoscope du Capricorne

Du 22 décembre au 19 janvier

Argent : pour ceux qui appartiennent à ce signe du zodiaque, si vous voulez que la prospérité vous soit favorable, vous allez devoir céder. Renoncez à quelque chose de précieux pour recevoir quelque chose de bon en retour. De plus, si nécessaire, demandez de l’aide aux autres. Ils vous montreront ce que vous ne voyez pas, et vous permettront de rectifier et d’activer les bonnes énergies.

Travail : sur le lieu de travail, ce signe du zodiaque doit paraître sûr de lui et confiant s’il veut atteindre ses objectifs. Et ce, surtout s’il s’agit de ventes car le public perçoit la peur. Si vous avez assez de détermination, les acheteurs le seront aussi, car ils vont se fier à votre parole. Vous saurez ainsi les convaincre.