© 8 choses que vous devriez sortir de la maison avant fin 2023 pour attirer la prospérité

Dites adieu aux manuels d'instruction et aux chaussures que vous ne portez plus. Sortez-les de votre maison avant la fin d'année.

Le compte à rebours est lancé jusqu’à la fin de l’année 2023. C’est le bon moment pour faire un grand nettoyage dans votre maison ou dans votre entreprise. Ainsi, la prospérité sera au rendez-vous. Nous vous indiquons alors quelles sont les choses qui ne doivent plus se trouver chez vous. En effet, elles ne contribuent pas à canaliser les énergies positives. Il se peut que vous n’ayez pas utilisé ces objets depuis des années ou que vous souhaitiez les réparer. Toutefois, au fond de vous, vous savez que vous ne le ferez pas.

L’une des clés pour commencer est d’essayer d’appliquer une partie de la méthode Konmari. Celle-ci explique qu’il faut jeter tout ce qui ne nous rend pas heureux,. En effet, « l’organisation commence par l’élimination » avant de commencer à classer par catégories. Et tout cela doit se faire en tenant compte de l’endroit où on va mettre ce que l’on va garder. L’idéal est donc de se débarrasser des objets suivants, que l’on peut recycler, donner ou jeter.

1. Jetez certaines boîtes à lunch de la maison

Sortez de votre maison les récipients qui se sont détériorés à l’usage. Choisissez surtout ceux qui n’ont pas de couvercle, les récipients en plastique dans lesquels certains aliments sont conditionnés. Cela concerne aussi ceux qui ne se ferment plus correctement. Ne gardez que ceux dont vous avez besoin. Cela vous obligera alors à en chercher de nouveaux, plus fonctionnels. Il est également conseillé de n’acheter que ce dont vous avez besoin et d’éviter les excès.

2. Jetez les ustensiles en mauvais état

Dans la cuisine de votre maison, certaines casseroles et poêles ne résistent plus à la chaleur en raison de leur détérioration. Il est temps de leur donner un « enterrement chrétien« , en gardant les meilleures et en achetant de nouvelles casseroles résistantes. À lire Elle est terrifiée lorsqu’elle achète une maison qui cache une cellule au sous-sol

3. Sortez de la maison les vaisselles cassées ou incomplètes

Ces assiettes ébréchées, ces tasses sans anses ou ces ensembles de plats assemblés à partir des restes d’autrui de votre maison vont dans le sens inverse de la prospérité. Alors, donnez-les, et gardez ce qui vous est utile. Ainsi, l’année suivante, la prospérité et l’abondance ne vous manqueront pas pour en acquérir de meilleurs.

4. Donnez les chaussures que vous ne portez plus

Quel est l’intérêt d’avoir un objet que l’on ne porte plus à la maison ? Il y a d’autres personnes dans le besoin, c’est donc une bonne façon de les aider. Vous libérez ainsi de l’espace que vous pouvez utiliser pour d’autres objets.

5. Sortez de la maison les vieux sous-vêtements et chaussettes

Ces culottes et soutiens-gorge troués, aux élastiques usés ou décolorés, ont déjà donné ce qu’ils devaient donner. Les garder à la maison peut être un aimant à malheurs. Alors, jetez-les et faites de même avec les chaussettes dépareillées, même si vous pouvez les utiliser pour créer une marionnette si vous avez des enfants.

6. Jetez les médicaments périmés

Les années passent et, heureusement, vous n’avez pas eu besoin de les utiliser, de sorte qu’ils sont périmés. Il est donc temps de les sortir de la maison et de les jeter à la poubelle. Certaines pharmacies disposent de bacs de recyclage à cet effet.

7. Sortez de la maison les vieux documents

Vous devez débarrasser votre maison des vieilles factures, des magazines que vous ne lisez plus ou qui ne vous intéressent plus. Faites de même avec les papiers d’emballage usagés, les manuels d’instruction que vous n’avez jamais consultés et les documents dont vous n’avez plus besoin. Vous libérerez ainsi beaucoup d’espace. À lire C’est la bonne façon d’inverser votre malchance et d’attirer de l’argent en 3 jours

8. Jetez les équipements électroniques endommagés

Si vous êtes attaché à certains appareils électroniques, gardez-les. Toutefois, si vous n’en voulez vraiment plus, jetez-les dans un conteneur respectueux de l’environnement. En outre, si vous pensez qu’ils peuvent encore servir, donnez-les. Vous verrez que vous pourrez tirer un meilleur parti de cet espace.

Lorsque vous aurez terminé, vous ressentirez comment l’atmosphère de votre maison change, elle sera beaucoup plus légère.