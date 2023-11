© La 1ère semaine de décembre sera marquée par la chance en amour pour 4 signes chinois

Ces signes de l'horoscope chinois auront la joie de renouer avec la romance et de renforcer les alliances.

Le dernier mois de l’année commencera du bon pied sur le plan amoureux. Certains vont atteindre leurs objectifs de couple, tandis que d’autres vivront une histoire d’amour. Les chanceux sont ceux qui sont nés sous ces signes du zodiaque chinois : Rat, Dragon, Singe et Cochon.

Signe du Rat

Nés dans les années 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Célibataire : quelqu’un vous observera beaucoup, d’ailleurs, tous deux serez captifs. Chers natifs du signe Rat, vous devrez faire le premier pas, car vous ne devez pas le perdre. Il ne sera peut-être pas l’amour de votre vie, toutefois, c’est quelqu’un avec qui vous pourrez passer un moment plutôt agréable. Selon l’astrologie orientale, vous ne devez pas trop penser à un avenir lointain et optimiste.

En couple : selon les prédictions de l’horoscope pour votre signe, ces jours sont idéaux pour consacrer un peu de temps à une réunion de famille. Ainsi, rendez-leur visite, imprégnez-vous de l’amour et des bonnes vibrations que vous méritez tous. D’ailleurs, ce sera votre façon de les remercier pour tout ce qu’ils vous ont donné, pour leur amour inconditionnel. Par la même occasion, vous vous en réjouirez. À lire Fortune et paix pour 6 signes les premiers jours de décembre grâce à la pleine lune

Horoscope du Dragon

Nés dans les années 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 et 2012.

Célibataire : selon ce que dit l’astrologie chinoise sur votre signe, vous vous trouverez dans une période où vous vous sentirez comme la plus belle personne. D’ailleurs, votre charisme et votre positivité fonctionneront comme des aimants. Vous capterez l’attention de ceux qui vous attirent. Profitez-en et donnez-vous la chance de croire en l’amour.

En couple : ce signe de l’horoscope chinois est destiné à célébrer avec son partenaire un grand exploit qui le comblera. En effet, les natifs du Dragon se sont battus sans relâche pour y parvenir. Il leur faut maintenant prévoir quel autre objectif ils sont prêts à poursuivre ensemble, en unissant leurs forces.

Signe du Singe

Nés dans les années 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

Célibataire : selon l’horoscope de votre signe, ce n’est pas le moment de partager votre lit. Il est plutôt temps pour vous de passer plus de temps avec vous-même. Vous allez alors vous rendre compte que vous êtes une personne formidable. Vous découvrirez ainsi que vous vous aimez. De plus, vous pourrez aussi construire une meilleure version de vous-même. À lire Horoscope chinois : ces chiffres augmenteront votre chance dans la 1ère quinzaine de décembre

En couple : le professionnalisme, la bonne humeur, l’excellent sens de l’humour et l’empathie de ce signe lui ouvriront les portes d’un travail magistral. Mais ce qui le rendra le plus heureux, c’est le grand soutien que sa moitié lui apportera tout au long du processus. Il ou elle vous dira combien il ou elle vous admire et vous encouragera à tout moment.

Horoscope du Cochon

Nés dans les années 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019.

Célibataire : chers natifs du signe du Cochon, si vous n’abandonnez pas cette peur d’être blessés, vous ne rencontrerez personne pendant le reste de l’année. D’ailleurs, un garçon vous attend, qui vous a patiemment laissé du temps, mais votre peur le fait fuir. Alors osez aimer, découvrir et ressentir sans barrières mentales.

En couple : selon les prévisions pour votre signe, vous rencontrerez votre « âme sœur » dans un processus difficile que vous traverserez en famille. C’est cette personne qui vous encouragera et vous donnera de la force. Si vous avez eu des doutes sur ses intentions et son amour inconditionnel, eh bien, ce sera le test, et il réussira. Par ailleurs, vous voudrez tout avec lui jusqu’à la fin des temps.

