© Fortune et paix pour 6 signes les premiers jours de décembre grâce à la pleine lune

Les signes astrologiques du Bélier, Gémeaux, Cancer, Balance, Sagittaire et Poissons auront l'harmonie pour alliée.

La pleine lune a illuminé le ciel le 27 novembre, atteignant sa pleine splendeur aux premières heures du 28. Elle a laissé un sillage de paix et de fortune dans les signes du Bélier, des Gémeaux, du Cancer, de la Balance, du Sagittaire et des Poissons.

Signe du Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Selon les prédictions de l’astrologie pour votre signe, votre curiosité pour certains aspects de votre famille vous conduira à enquêter sur les histoires de vos proches, en particulier de vos grands-parents. Tout cela vous aidera à comprendre de nombreuses situations et comportements de vos parents ainsi que de vous-même. Vous vous soulagerez d’un grand poids émotionnel et commencerez à chercher votre propre horizon sans liens avec le passé.

Horoscope du Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Cher Gémeaux du zodiaque, le cœur guérit peu à peu la profonde blessure qui subsiste. L’univers et les étoiles vous ont laissé de belles leçons que vous appliquerez, car vous les avez bien apprises. De plus, de nouvelles opportunités s’offriront, et des étrangers entreront dans votre vie pour vous aider dans votre démarche. D’ailleurs, il est temps de rencontrer des personnes qui vous apporteront beaucoup et vous aideront à découvrir votre potentiel. C’est un processus de guérison totale.

Signe du Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Selon l’horoscope occidental, l’harmonie régnera dans la vie de ce signe ces jours-ci, en particulier sur le lieu de travail. Il y aura un point de rencontre pour tous, là où les natifs travaillent. Cela leur plaira et les motivera, et tout cela fera que, pour une courte période, la tranquillité s’installera. En fait, il s’agit d’une sorte de trêve où tout le monde est gagnant. C’est le moment d’apprendre à se connaître et de renverser cette croyance installée au début, lorsque vous ne voyez qu’une facette d’une personne.

Horoscope de la Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Chers natifs du signe de la Balance, profitez de ces journées pour vous consacrer quelques heures à vous-même. Vous avez besoin de redécouvrir cette partie de vous-même avec laquelle vous vous sentiez à l'aise. Vous l'avez négligée pour vous plonger dans la routine et l'immédiateté. D'un autre côté, faites de l'exercice, allez chez le coiffeur, dépensez une partie de l'argent pour quelque chose dont vous avez envie. Il peut s'agir d'une glace ou d'une excursion d'une journée. Dans tous les cas, la tranquillité doit s'installer dans votre vie ces jours-ci.

Signe du Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Pour les personnes appartenant à ce signe, vous entamerez un cycle de grand calme, de prospérité et de fortune. Ceux-ci deviendront vos alliés et vous aideront à progresser dans tout ce que vous entreprendrez. De plus, le cosmos est conscient de tous les sacrifices que vous avez faits ces dernières années. L’essentiel sera de vivre pleinement cette période, sans penser qu’à un moment donné, l’austérité que vous venez de laisser derrière vous reviendra. Vous atteindrez alors un objectif important qui vous rendra fier de vous.

Horoscope du Poissons

Du 19 février au 20 mars

Les Poissons sont également l’un des signes qui connaîtront la fortune et la paix dans les premiers jours de décembre. Si vous appartenez à ce signe, laissez vos soucis derrière vous, élevez votre esprit et recherchez le soutien de vos proches. Il y a certes des difficultés qui sont très pénibles. Toutefois, lorsque vous sentez que vous ne pouvez plus supporter ce poids, lâchez prise, laissez faire Dieu ou le cosmos. Vous ne pouvez pas continuer à vous battre ou à endurer quelque chose dont la solution ne dépend pas de vous. Déléguez tout cela pour pouvoir passer à autre chose.