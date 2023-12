© Numérologie : c'est la signification spirituelle des initiales de votre nom

La numérologie concerne d’abord l’étude des nombres et de la relation qui existe avec les vibrations des personnes. Ensuite, c’est un outil qui nous aide à connaître d’autres détails de notre vie. Elle nous permet par exemple de connaître la signification spirituelle de notre étiquette sociale. Et cela, tout en se basant uniquement sur les initiales de nos noms ou de nos prénoms. Découvrez alors ce que signifie votre nom, selon la spiritualité.

La numérologie nous invite d’abord à connaître d’autres détails de notre personnalité. Et elle nous dit ensuite que chaque initiale de nos noms a une signification attribuée. Autrement dit, chacune des initiales de l’alphabet a une signification spirituelle. Enfin, elle met en valeur l’essence de chaque personne et les dons que la spiritualité attribue à chacun.

Cependant, il convient de mentionner qu’il n’y a aucune coïncidence entre votre nom et la signification spirituelle qu’il cache. En effet, c’est une explication donnée par la numérologie. Ce qui signifie qu’il y a un lien entre ces deux notions. Donc, chaque initiale a une signification particulière qui parle de chacun des aspects fondamentaux de la personnalité. Et selon toujours la numérologie, l’énergie de chaque personne se reflète dans les initiales du nom.

Que veut dire signification spirituelle ?

Comme nous l'avons déjà dit, la numérologie indique que chacune des initiales reflète une certaine énergie. Cette force parle en effet des dons et des capacités qu'elle possède. Et c'est aussi le cas des initiales du nom de famille. Celles-ci parlent de certaines caractéristiques qui mettent également en valeur les dons de chaque être humain.

Mais il faut aussi mentionner que ces révélations de la numérologie sont des guides pour nous. En effet, ce sont quelques signes qui peuvent éclairer nos chemins dans la vie. En plus, ces significations permettent de connaître la raison de notre venue au monde.

Ce type de signification a été attribué aux initiales selon le spiritualisme, c’est pourquoi chaque lettre a une signification très particulière. Découvrez quelle est la signification spirituelle de votre nom, selon vos initiales et votre numérologie, car grâce à lui nous pouvons connaître une partie de notre destin. Cela doit être ainsi. Par exemple, si vous vous appelez Ana Pérez López, vous devez prendre la lettre A de votre prénom et le P de votre prénom. Dans ce cas, la signification spirituelle est Maître de Loyauté.

Numérologie : Initiales du prénom

Découvrez ce que la numérologie affirme par rapport à votre personnalité !

D’abord, les 6 premières lettres sont plus sages selon la numérologie. La lettre A fait référence à un enseignant. Ensuite, B signifie un Archange. Puis, la lettre C reflète la personnalité d’une personne sage. Après, D se réfère à un chérubin tandis que E signifie un phare. Par ailleurs, la lettre F veut dire une personnalité d’un ange. Enfin, la lettre G fait référence à un salamandre.

Certains sont plus lumineux selon la numérologie. D'abord, la lettre F veut dire la foudre. Ensuite, I veut dire une personnalité assez brillante car la lettre signifie une étoile. Puis, J se réfère à un eflo, alors que K représente un flash. Enfin, la lettre L signifie une épée.

Enfin, la numérologie dévoile des personnalités plus humanistes. En effet, la lettre M définit la personnalité d’une jeune fille. N veut dire sirène alors que l’initiale O invoque une personnalité de créateur. Le P fait référence à la couette tandis que le Q s’attache à un fée. Puis, R veut dire colibri et S signifie une personnalité de déesse.

La lettre T explique la sagesse alors que U veut dire aide-soignant. V signifie flash et W fait référence à un enseignant. Les trois dernières lettres concernées par cette énergie numérologique sont X, Y et Z. Le premier veut dire couette, le second signifie la sirène et le dernier concerne la foudre.

Numérologie : Initiales du premier nom de famille

La lettre du premier nom de famille est beaucoup plus significative en terme de caractère humain. Selon la numérologie, elle démontre plus si une personne est plus calme ou plus énergique. À cet effet, découvrons ce secret numérologique. A est l’alphabet de l’amour et B représente la paix. En suite, C fait figure à la lumière tandis que D affirme l’harmonie. Puis, E prouve la sagesse et l’initiale F représente la foi. G est le signe du cœur, alors que H signifie l’innocence. Par contre, I signifie le silence donc une personnalité plus réservée. J est plus équilibré et K représente la justice. La lettre L est le signe de la guérison et M fait preuve d’espoir.

La numérologie continue avec la lettre N qui est symbole des rêves. Ensuite, O prouve les opportunités et P veut dire fidélité. Après, la lettre Q fait signe à propos de l’appareil alors que R signifie la famille. S fait référence à l’intuition et T invoque la vérité. U est le symbole de la sagesse et V fait figure à la solidarité. Sur les trois dernières lettres, W veut dire service, Y signifie la connexion et Z signifie l’harmonie.