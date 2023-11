© Ils l'enregistrent en train de nettoyer les déchets sur la plage, mais ils découvrent sa farce environnementale

De manière inattendue, une vidéo est devenue virale sur les médias sociaux. Elle montre une personne en train de ramasser des déchets sur la plage. Ce qui semblait être un acte de sensibilisation à l’environnement. Mais, à la plus grande surprise elle s’est avérée être une farce élaborée. Découvrez alors les détails de cette situation avec cette séquence. Et réfléchissez à l’impact de cette farce environnementale sur la sensibilisation du public à la propreté des espaces naturels.

Qu’est-ce qu’elle a fait à la plage ?

Il n’y a rien de pire qu’une personne prétendant être ce qu’elle n’est pas. Il se trouve qu’une fille s’est enregistrée en train de ramasser des déchets sur la plage. Ses nobles intentions pourraient être applaudies à première vue. Mais après, on découvre que tout a été mis en place. En effet, l’idée était juste de la partager sur TikTok et de devenir virale. Cette fille aurait pu tromper plus d’une personne sans méfiance.

Francesca (@queeensyko) se charge de dénoncer le faux écologiste qui se trouve au bord d’une plage de Bali (île indonésienne). Elle a notamment déclaré : « venez tous voir ça. « Nous devons trouver cette fille. » ».

La jeune fille est vêtue de leggings noirs, de baskets et d’un haut blanc. Elle tient un sac sombre dans lequel elle dépose les déchets de la plage. Dans un deuxième plan, elle traîne deux sacs qui, apparemment, étaient lourds. Et il y a toujours une femme à proximité qui enregistre tout. À lire Surpris lorsqu’un poisson volant lui vole son téléphone portable alors qu’il prenait une photo

Regardez la vidéo virale ici

Conseils pour reconnaître un escroc

« Comment faire croire aux gens que vous vous souciez de l’environnement ? ». C’est la question posée dans la description de la vidéo. Puis ils donnent quatre conseils pour reconnaître un escroc environnementaliste sur une plage.

1 : Vous demandez à votre ami de vous enregistrer en train de remplir des sacs poubelles. C’est ce que les protagonistes ont fait à la plage. À lire Un couple marié depuis près de 80 ans fête leur 100 ans ensemble

2 : Donnez une performance digne d’un Oscar sur la façon dont le vent vous complique.

3 : Fêter sa bonne action avec une danse (elle s’est mise à danser à côté des déchets).

4 : Laisse traîner les sacs quand vous avez fini. La jeune fille et son amie sont restées à regarder le résultat des photos. Pourtant, les ordures ramassées étaient loin d’elles. Après quoi, elles ont quitté les lieux.

Ils veulent identifier l’escroc de la plage

« Taguez-nous si vous les trouvez ». « Pourquoi la vidéo originale a-t-elle été supprimée ? ». « Je suis bouleversée, ma mission aujourd’hui est de les retrouver ». « Ils l’ont trouvée, il semblerait qu’elle soit animatrice de radio en Australie. Quelqu’un l’a taguée sur Instagram dans la vidéo précédente ». « Nous les avons trouvés entre eux et Reddit », déclaraient quelques-uns des commentaires. Ce qui est sûr c’est que ces gens voulaient absolument retrouver les escrocs de la plage.

Finalement, la vidéo ne consistait pas à une action de nettoyage des déchets sur la plage. C’est juste une blague environnementale pleine d’esprit. Toutefois, cette histoire est importante car elle nous enseigne beaucoup de chose. En effet, il est important d’aborder les questions environnementales avec créativité et humour. Cela peut alors être un moyen efficace de sensibiliser les gens. Donc, un outil facile pour attirer l’attention du public.

Cette farce s’est révélée être une occasion de réfléchir à la nécessité de prendre des mesures pour préserver nos écosystèmes. En fin de compte, la leçon apprise est que nous avons tous un rôle important à jouer pour assurer un avenir durable à notre planète.