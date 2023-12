© La lune, Mercure et Capricorne s'alignent pour apporter l'amour dans la vie de ces signes

Avec la récente Pleine Lune en Gémeaux et l’alignement de Mars et du Soleil en Sagittaire, une nouvelle énergie a commencé à influencer notre chemin. Cette semaine se présente comme l’occasion de consolider les engagements dans les relations existantes, d’explorer de nouvelles amours ou de mettre définitivement un terme aux chagrins passés. La véritable rencontre avec l’amour de la vie pour certains signes s’entrevoit avec l’arrivée de la lune décroissante et la transition de Mercure en Capricorne.

À partir du 1er décembre, Mercure, la planète de la communication, entre en Capricorne, conduisant à des conversations significatives et à une perspective plus logique avec ceux qui vous entourent. Ce transit planétaire encourage l’amour et l’affection chez certains signes du zodiaque de l’horoscope, car ils auront la chance de rencontrer l’amour de leur vie lors de cette transition céleste.

Signes qui rencontreront l’amour de leur vie en raison de la lune décroissante et de l’entrée de Mercure en Capricorne

SAGITTAIRE

Sagittaire, votre perspective réaliste vous guide en ce moment. Regardez bien les événements du début de semaine. Ils sont liés au secteur amoureux de ces signes, indiquant des matérialisations. C’est l’occasion d’apporter des changements.

De plus, l’entrée de la Lune décroissante et de Mercure en Capricorne indiquent que ces signes pourraient rencontrer l’amour de votre vie, il est donc recommandé d’être très attentif à vos relations proches dans les prochains jours. À lire Numérologie : la signification de votre naissance et pourquoi est-elle importante ?

Signes Poissons

Poissons, vous ressentez de l’amour et du soutien en ce moment. Réfléchissez à ce qui contribue à créer la vie et la maison que vous souhaitez. L’énergie du Capricorne influence le secteur domestique de ces signes, partageant des relations engagées, une famille et un foyer partagé.

Trouvez un équilibre entre vos rêves et vos besoins, permettant à votre double nature de trouver l’harmonie. Ne vous sacrifiez pas, car les étoiles vous incitent à explorer et à comprendre plus profondément votre vérité sur L’amour. C’est donc une bonne période pour ces signes.

Verseau

Verseau, vous expérimentez le bonheur dans la vie et en l’embrassant, vous rayonnez cette énergie vers l’univers, attirant vos désirs. La Lune en Capricorne influence votre joie et vos engagements familiaux et amoureux. Anticipant des développements significatifs dans la relation de ces signes cette semaine. Si vous êtes célibataire, vous rencontrerez probablement l’amour de votre vie.

Cette semaine consiste à insuffler à la relation de ces signes une dose de bonheur. Surtout si vous avez fait face à des défis récents, en vous permettant de vous ouvrir à nouveau à votre partenaire. Mais aussi de vous reconnecter dans l’espace de liaison que vous avez créé ensemble.

Signes du Scorpion

Scorpion, les changements que vous souhaitez se produisent. En tant que l’un des signes au caractère transformateur, vous vous sentez peut-être fatigué des changements des dernières années. Mais en même temps, vous aspirez à plus. À lire 3 signes connaîtront des changements dans leurs finances à partir du 1er décembre

La Lune en Capricorne active votre maison de transformation, vos partenaires intimidés et de vie, étant cruciale pour les thèmes romantiques en cours. Ce moment met en valeur la flexibilité et la capacité de ces signes à permettre aux choses de changer. Cela à mesure que vous apprenez et grandissez, atteignant un point crucial.