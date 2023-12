© 3 signes auront beaucoup de chance grâce à la 1er pluie de météores de décembre

Le Taureau, le Sagittaire et le Verseau seront les chanceux qui recevront toute cette énergie de prospérité et d'abondance.

Une pluie d’étoiles brillera dans la voûte céleste jusqu’au 12 décembre. Elle remplira l’Univers d’énergie positive pour certains signes.

Il s’agit des Phénicides, un événement très spécial qui a lieu chaque année. On y admirera plus de 120 météores qui passent comme une pluie d’étoiles. Ce sera alors le début d’un mois plein d’amour et de bonnes vibrations pour certains signes.

L’origine de la pluie de météores se trouve dans la comète 289P/Blanpain. Les particules de sa queue, constituées de gaz, de glace et de poussière cosmique, se sont détachées de la comète. Et, en tombant dans l’atmosphère terrestre, elles ont alors illuminé le ciel, créant les Phénicides.

3 signes, Taureau, Sagittaire et Verseau, seront les chanceux qui recevront toute cette énergie de prospérité et d'abondance qu'apporte décembre avec son ciel nocturne illuminé.

Signes : Taureau

Beaucoup de choses joueront en votre faveur sur le plan professionnel. L’organisation, les stratégies et votre envie de réaliser tous les projets réaliseront un changement chez les personnes qui vous entourent. C’est l’un des signes dont le leadership sera renforcé. Et cela vous permettra de générer l’argent nécessaire à l’atteinte de votre équilibre financier et de celui de votre équipe.

Le simple fait que vous commenciez fort dans les entreprises que vous pensiez avoir perdues sera la motivation pour tout le monde de travailler pour le même objectif. Les finances s’améliorent dans la vie de ces signes. Et avec elles, la famille se sentira donc soulagée des engagements qui la préoccupaient.

Sagittaire

Ce projet personnel dont tout le monde pensait qu’il ne se passerait pas bien et qu’il vous poserait également des problèmes financiers, s’est avéré être une avancée à un moment où ils l’imaginaient le moins. Et c’est dû a quoi ? C’est l’un des signes les plus confiant dans ses efforts envers leur travail. Mais il y a aussi la fermeté avec laquelle vous avez pris des décisions stratégiques.

Là, vous récoltez les fruits de vos efforts. En effet, vous avez fait confiance à la capacité de toutes ces personnes qui vous accompagnent dans cette aventure. Il est donc temps de profiter de tout ce que ces signes ont réalisé et vont réaliser car la chance est de leur côté. Vous avez besoin de plus de temps pour peaufiner les détails et ainsi avoir un équilibre dans votre économie qui vous permettra d’aider la famille.

Signes : Verseau

Vos relations avec des personnes puissantes se déroulent très bien. Ce qui permet à ces signes d’évoluer professionnellement et de surmonter tous les défis qui se présentent. Les entreprises que vous pensiez perdues démarrent et vous verrez alors vos finances augmenter considérablement. À lire La lune décroissante apportera argent, chance et amour pour 5 signes en décembre

Votre fermeté, votre intuition et votre détermination à aller de l’avant ont permis d’obtenir les résultats dont vous bénéficiez aujourd’hui. Maintenant que la chance est en leur faveur, ces signes devraient donc en profiter pour redoubler d’efforts. Ce qui s’en vient promet d’ailleurs une fluidité monétaire. De quoi vous permettre d’investir dans d’autres projets et de commencer 2024 du bon pied.

