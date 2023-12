© Comment connaître la fidélité de votre partenaire selon la numérologie ? Un expert répond

Lorsque vous avez un partenaire, vous vous attendez à ce qu’il soit la personne de votre vie. Vous voudriez que cet individu soit la compagnie parfaite avec laquellle vous fonderez une famille. Pour que tout cela fonctionne, il faut de la confiance, de l’amour, du respect et surtout de la loyauté. En gros, vous devez connaître les détails de la personnalité de votre partenaire. Heureusement pour vous, la numérologie est là pour vous éclairer.

La numérologie est utile dans la relation amoureuse !

Selon la numérologie, sans engagement et respect mutuel, les choses n’avancent pas. C’est pourquoi la fidélité est l’un des piliers pour savoir si c’est la bonne personne ou pas.

Beaucoup d’entre nous veulent savoir si nous sommes compatibles ou non avec une personne. Mais on est parfois sûr que la personne qu’on choisi nous honore avec fidélité ou pas. Toutefois, ces intuitions peuvent être trompeuses. Et c’est ce qui les différencient de la numérologie.

On cherche de nombreuses façons de connaître la vérité. Certes, il y a le tarot, le psychologue, la carte astrologique, la compatibilité des signes. Mais la numérologie, sur la base des chiffres, peut davantage déchiffrer les caractéristiques des personnes.

Pour la numérologie, il existe un lien étroit entre les nombres et l’énergie de l’univers. Cela englobe notre personnalité et nos relations interpersonnelles. Les dates et les événements ne font qu’un et en eux.

C’est pourquoi la numérologie peut analyser l’énergie qui lie un événement à un individu. Cela se fait en fonction de la date de naissance.

Il est important de préciser que dans la numérologie chaque personne a son numero de vie. Cela permet de décrypter plusieurs choses sur sa personnalité, comme la fidélité.

Comment faire ce calcul ?

Pour savoir si votre partenaire vous est fidèle selon la numérologie, il faut faire une opération mathématique. L’idée est de faire un calcul afin d’obtenir un seul chiffre.

Par exemple, une personne née le 5 mai 1972 ajoute 5+5+1+9+7+2= 29. Puis 2+9= 11 et 1+1= 2.

Son numéro de vie serait 2. Ce qui nous aidera à savoir son taux de fidelité, selon les croyances de la numérologie.

La signification de chaque chiffre de la numérologie

Numéro 1 : C’est une personne qui a envie de rencontrer constamment de nouveaux amants. La numérologie afiirme que cet individu aime avoir de nouveaux partenaires. Il se sent très à l’aise de vivre des expériences variées.

Numéro 2 : La numérologie révèle que votre fidélité dépend à 100 % des soins et de l’amour que vous portez à votre partenaire. Ce qui signifie qu’entretenir le lien garantit un engagement total.

Numéro 3 : Ils sont fidèles tant qu’ils ne vous sentent pas infidèles, car pour eux la réciprocité est fondamentale. La numérologie démontre que ces personnes ont une personnalité souple. Donc capable de s’adapter et de changer rapidement.

Numéro 4 : La numérologie prédit que fidélité, par essence, n’est pas votre meilleure option. Ces personnes ont du mal à s’engager pleinement.

Numéro 5 : Ils sont totalement fidèles ! Mais ils pensent à plus de gens. Ce qui peut être problématique, car d’une certaine manière, c’est aussi une forme d’infidélité.

Numéro 6 : Ils seront totalement fidèles lorsqu’ils seront amoureux. Mais s’ils ne le ressentent pas, ils ne seront pas aussi dévoués.

Numéro 7 : Ils sont fidèles par nature. C’est aussi simple que cela, la fidélité pour eux n’est pas conditionnée. Elle ne vacille pas, mais elle est toujours là.

Numéro 8 : Ils ressentent généralement de l’attirance pour les autres. Cependant, ils ne tombent pas dans l’infidélité, car le respect passe avant tout. Pour cela ils en parleront avant de trahir.

Numéro 9 : Ils rêvent sûrement de quelqu’un qui soit aussi ouvert qu’eux. C’est-à-dire sans « liens » mais plutôt avec des relations plus ouvertes. C’est pourquoi ils n’aiment pas la fidélité.