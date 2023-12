© Le rituel puissant pour recevoir Noël à la maison

Commensez cette période de l'année de la meilleure façon possible en décorant et plaçant votre sapin de noël au bon endroit.

De nombreuses personnes dans le monde accomplissent des rituels pour célébrer le mois le plus heureux de l’année. C’est pour cette raison que les réseaux sociaux regorgent de vidéos magnifiques. Ces dernières montrent différentes stratégies pour avoir de la chance pendant la période de Noël.

Par conséquent, si vous êtes un amateur de sapins de Noël. Sachez quelle est la meilleure position dans laquelle vous devriez le placer dans le salon. Vous aurez ainsi un meilleur esprit de Noël.

D’ailleurs, dans de nombreux foyers, planter l’arbre de Noël est devenu un moment d’unité et de fête. Petits et grands attendent avec impatience l’arrivée de cette date particulière. Ils aiment décorer leur maison avec le sapin, les guirlandes et la crèche.

L'assemblage du sapin demande de la patience. Mais elle réclame aussi un soin extrême pour mettre au bon endroit les boules, les cloches et les lumières. Cependant, l'accessoire le plus important est l'étoile. Elle couronnera ce bel objet de décoration, car il n'y a pas d'arbre complet sans sa couronne. L'étoile s'inspire de l'étoile de Bethléem. Cette dernière a guidé les Rois Mages jusqu'à la naissance de l'Enfant Jésus au jour de Noël.

C’est grâce à ce signe que les Rois ont offert leurs offrandes à Jésus. Ils lui ont ainsi donné de l’or, de l’encens et de la myrrhe. On dit également que la lumière de l’étoile symbolise la foi et l’espérance qui guident tous les croyants.

Le meilleur rituel pour recevoir Noël ?

C’est la meilleure façon d’éliminer les mauvaises énergies et d’avoir de la pureté à Noël en famille.

Placez une bougie bleue dans vos mains et allumez la.

Ensuite, activez ou « entendez » la bougie, à travers la prière bien connue du Notre Père. Si vous n’êtes pas chrétien, vous pouvez dire les paroles qui viennent de votre cœur.

Demandez à votre famille d'être remplie de bénédiction, d'unité et de respect par une prière afin d'inviter la prospérité dans votre maison. Vous pouvez le faire en compagnie de vos proches pour que votre Noël soit plus remarquable.

Après avoir « intentionné » la bougie, placez-la sur une assiette en céramique blanche.

Vous pourrez alors allumer la bougie bleue et ainsi commencer le rituel familial.

Effectuer ce rituel est très simple.

Avec la bougie allumée, remerciez votre famille et vos autres proches pour les bonnes choses qu’ils ont apportées à votre vie.

Lorsque la bougie brûle, retirez-la de vos mains et commencez votre Noël en famille.

Le jour idéal pour mettre l’étoile

De nombreux foyers placent l’étoile sur le sapin de Noël le jour même de son installation. Or, la tradition indique que l’étoile sur le sapin de Noël ne doit pas être placée avant la nuit de décembre. Le jour exacte est donc la veille de Noël.

Un autre point à prendre en compte est que le placement de l’étoile sur l’arbre doit être effectué par le plus jeune membre de la famille. Mais toujours avec l’aide d’un adulte. C’est lui qui pourra atteindre le sommet pour y placer la dernière pièce de décoration.

Quand le sapin de Noël est-il enlevé, selon le Feng Shui ?

Après le baptême et la visite des Rois Mages, on retire le sapin de Noël le 7 janvier.