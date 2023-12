© C'est la race de chien à laquelle vous appartenez selon votre signe du zodiaque

Chaque chien a des caractéristiques différentes, en fonction de sa race. Il en résulte des caractéristiques différentes qui peuvent ou non être compatibles avec vous. Avant d’adopter un chien, vous devez donc tout savoir sur lui, de sa taille à l’énergie qu’il doit déployer. En effet, toutes les races ont des qualités différentes. On pourrait même dire que le comportement et la façon d’être d’un chien peuvent correspondre aux 12 signes du zodiaque. Nous allons donc vous dire à quelle race de chien vous appartenez en fonction de votre signe selon l’astrologie.

Quelle race de chien correspond à chaque signe du zodiaque ?

Bélier : selon l’expression de l’horoscope, le chien de ce signe du zodiaque est un Chihuahua. Celui-ci a une qualité qui détruit tout sur son passage et se bat avec n’importe qui dans la rue.

Taureau : selon l’astrologie occidentale, les natifs du signe du zodiaque Taureau sont des gens calmes. Ainsi, le chien qui les représente est le Bulldog anglais.

Gémeaux : ce signe astrologique a un lien avec les Yorkies. En fait, ces chiens aboient excessivement et sont trop curieux pour leur propre intérêt. En plus de cela, ils aiment explorer. À lire Un astrologue révèle le puissant rituel pour attirer la richesse en 2024

Cancer : selon l’expression de l’astrologie, le chien de ce signe du zodiaque est le Carlin, car il a toujours l’air un peu triste et est collant.

Lion : grâce à son élégance et sa confiance en lui, le chien du signe du zodiaque Lion est le Lévrier Afghan.

Vierge : la personnalité de la Vierge se caractérise par le fait d’être toujours au service des autres sans rien attendre en retour. C’est une attitude qu’il a en commun avec les chiens Border Collie.

Balance : pour ce signe du zodiaque, le chien idéal est le Bichon Frisé. Cela en raison de deux qualités uniques : il a été élevé pour plaire aux gens et il doit toujours être beau.

Scorpion : ce signe du zodiaque est incompris, donc un Pitbull le représente bien. À lire Ces signes du zodiaque se réconcilieront avec leur ex dans les prochaines semaines

Sagittaire : il est toujours prêt pour l’aventure, comme le Husky.

Capricorne : le chien ce signe du zodiaque est berger allemand, puisqu’il s’agit d’un chien très polyvalent.

Verseau : ce signe du zodiaque représente un Bull Terrier, car il a l’air si étrange et adorable à la fois.

Poissons : ceux de ce signe du zodiaque sont affectueux, compatissants, mais aussi paresseux. C’est pourquoi le chien qui le représente est le Poméranien.

Conseils des astres

Selon l’astrologie, chaque signe du zodiaque a un lien particulier avec une race de chien spécifique. Ces liens sont basés sur des caractéristiques et des personnalités partagées entre les signes et les races de chiens. Cela nous permet d’explorer de manière amusante la relation entre les humains et les chiens. Mais aussi de comprendre comment nos personnalités peuvent s’aligner avec certains types de chiens. Toutefois, il est important de se rappeler que la compatibilité réelle entre une personne et un chien va au-delà de l’astrologie. En effet, cela dépend aussi d’une variété de facteurs individuels.