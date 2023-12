© L'habitude clé pour développer le langage des bébés que peu de parents connaissent

Les bébés font l’objet d’étude importantes pour la science. En effet, ils sont au cœur des intentions scientifiques depuis leur conception jusqu’à leur naissance. Le mystère de la vie se concentre dans de multiples situations. Ce sont des phénomènes qui entourent les nouveau-nés au cours de leurs premiers mois dans ce monde.

En d’autres termes, il y a des centaines de choses que nous voulons savoir sur le bébé. On se pose des questionnements comme : fait-il des cauchemars en dormant ? Combien de temps il lui faut pour reconnaître ses parents ? Mais, l’un des plus importants concerne le langage et la manière dont on peut stimuler sa parole.

L’Université de Cambridge a réalisé diverses études dans ce domaine. Ainsi, elle a révélé qu’il existe une habitude susceptible d’aider un bébé à apprendre différentes langues. Elle fait partie de nos pratiques quotidiennes, mais nous ne réalisons pas son importance.

Quelle est l’habitude qui aide les bébés à parler plus vite ?

Selon les scientifiques, le chant est essentiel pour aider les bébés à apprendre le langage. La recherche a enregistré l’activité cérébrale de 50 bébés âgés de 4, 7 et 11 mois. Lors de cette analyse, ils regardaient une vidéo d’un enseignant en primaire chantant 18 chansons pour enfant. À lire Le rituel puissant pour recevoir Noël à la maison

Ces experts ont utilisé un système d’algorithmes interprétant les informations contenues dans leur cerveau. Ils ont découvert que le codage phonétique de ces bébés commençait à émerger au cours de la première année de vie.

Certains des premiers sons absorbés seraient ceux émis par les dents comme la lettre « D » pour « Dad » (ou papa en anglais). Il y aussi les sons nasaux comme le « M » pour « Mom » (maman en anglais).

Quel résultat ont-ils pu avoir ?

La recherche a révélé que les bébés apprennent les langues à partir d’informations rythmiques. Ce système est axé sur des montées et des descentes de hauteur observées dans les chansons d’enfants. En effet, ce sont des musiques d’alphabet. Ce qui veut donc dire que vous devez enseigner l’alphabet à vos bébés.

En outre, l’équipe de Cambridge a également découvert que les bébés commencent à comprendre ce qui les entoure à l’âge de sept mois environ.

En harmonie, ils vous recommandent de parler et de chanter autant que possible à votre bébé. Ce qui fera une différence dans l’apprentissage des langues. La musique présente de nombreux avantages pour le développement cognitif, émotionnel et social des enfants. À lire Une mère sauve miraculeusement son bébé avant que le toit ne s’effondre

Le développement du langage chez les bébés est fondamental pour leur communication. Cela leur permettra de comprendre vivement le monde qui les entoure. Chanter aux bébés dès leur plus jeune âge les expose à un langage riche et varié. Il renforce le lien affectif entre le parent et l’enfant.

Intégrez cette habitude dans la routine quotidienne de vos bébés afin de créer un environnement propice.