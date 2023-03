© Florent Pagny en plein doute ? Cette grosse incertitude liée à sa santé

Florent Pagny figure en tête de liste d’un certain festival. Mais son état de santé va-t-il lui permettre de se rendre auprès de ses fans ?

Depuis plusieurs mois, Florent Pagny ne cesse d’inquiéter ses fans quant à son état de santé. En effet, le cancer ne semble pas vouloir lui lâcher la grappe ! En septembre prochain, l’artiste est invité à la foire de Châlons-en-Champagne. Mais rien n’est encore déterminé quant à sa présence sur les lieux !

Florent Pagny : « Ce n’est pas le scénario qu’on espérait » !

Les fans, tout comme l’artiste, commencent à s’impatienter face à la persistance de la maladie. Pourtant, Florent Pagny avait déclaré que ses maux étaient en train de diminuer lors de l’hiver dernier ! Mais le cancer a toujours le dernier mot actuellement.

Au début de mars 2023, Florent Pagny avoue qu’il doit suivre de nouveaux traitements concernant son cancer des poumons. Néanmoins, il tient à faire face à la maladie dans sa patrie et auprès de ses proches. On espère que cela va l’aider à remporter la victoire.

Récemment, le juré de « The Voice » a accordé une interview exclusive à Audrey Crespo-Mara. Ses paroles ont été peu rassurantes. Néanmoins, elles ont eu le mérite d’être claires et honnêtes. Les fans, quant à eux, ne cessent de réclamer des nouvelles. À lire Anne-Sophie Lapix fait polémique dans le JT de 20h, ses jambes en cause !

D’après Florent Pagny : « J’aurais préféré être là à rigoler, à balancer des vannes et vous dire ‘Tout va bien, c’est nickel, rien n’est revenu !’ Mais ce n’est pas le cas. C’est chiant. Je ne peux pas mentir non plus. Ce n’est pas le scénario qu’on espérait ».

« Ma liberté de penser » : Une interprétation à Châlons-en-Champagne ?

Une bonne nouvelle vient de tomber à propos de Florent Pagny ! Son nom est affiché sur la liste des invités lors d’un festival à Châlons-en-Champagne.

Bien évidemment, la communauté d’admirateurs de l’artiste a hâte de le retrouver après l’annulation de sa tournée prévue en 2022.

Florent Pagny, quant à lui, est bien décidé à renouer avec son public. Et il n’y est pas allé de main morte ! En effet, l’interprète de « Savoir aimer » est en tête d’affiche lors de treize festivals. À l’occasion, les autres coachs de « The Voice » l’accompagneront.

Parmi les nombreux artistes à l’affiche, on recense Jenifer, Louis Bertignac, ou encore Mika. La première chaîne a d’ailleurs offert un avant-goût de l’état de santé de Florent Pagny. Ce dernier était présent dans l’émission « Sept à huit » le 5 mars 2023. À lire Kelly Vedovelli brise enfin le silence sur sa véritable relation avec Cyril Hanouna !

Lors de cette occasion, l’artiste a été souriant et positif par rapport au combat qu’il mène. Il s’est ensuite rendu à la fashion week de Paris aux côtés de sa femme. Il faudra toutefois faire preuve de patience. Le traitement qu’il suit déterminera la suite !

La situation est incertaine pour Florent Pagny !

Florent Pagny a récemment accordé une interview chez nos confrères de l’Est éclair. Ce fut l’occasion de clarifier les choses par rapport à son état de santé. L’artiste a tenu à rester honnête afin d’éviter une nouvelle déception envers ses fans.

D’un côté, l’artiste est bel et bien à l’affiche du festival qui se tiendra du 1er au 11 septembre 2023. Mais d’après les journalistes de l’Est éclair, cela : « reste évidemment une incertitude ». L’état de santé de l’auteur-compositeur peut changer du jour au lendemain.