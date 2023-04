© Florent Pagny victime du cancer : alors qu’il allait mieux, cette triste nouvelle est tombée

Qui n’a pas entendu parler de l’aventure déplorable vécue par Florent Pagny ? Alors qu’on le croyait remis de ses plaies, il n’en est rien ! La maladie est revenue avec encore plus d’intensité. Les fans se demandent alors s’ils pourront un jour le revoir sur scène. Cet article contient les réponses à tout !

Focus sur la carrière fulgurante de Florent Pagny !

Quand on parle de Florent Pagny, on évoque souvent un personnage assez généreux et très humain. La réputation de l’artiste dépasse effectivement ses traits de caractère. Heureusement que la majorité des rumeurs le concernant sont des anecdotes remplies de positivité !

Pour connaître un peu la personnalité de cette célébrité, il suffit d’écouter les paroles de ses chansons.

La plupart du temps, elles parlent de la vie en général, surtout au niveau des relations de couple. C'est un peu un des leviers qui a fait propulser le cursus de Florent Pagny.

D’autre part, Florent Pagny sait se faire apprécier par tous ceux qui l’entourent. La première preuve se trouve dans la relation très étroite qu’il a envers son public. L’annulation de la tournée prévue en 2022 a été un véritable choc pour la communauté de fans !

Le coach de « The Voice » a également laissé une empreinte indélébile au sein de ce programme. Avant de commencer son traitement actuel, il était toujours accompagné par d’autres artistes venant de la première chaîne. Espérons que ce genre de collaboration va continuer après ce mauvais cap.

Comment l’artiste veut-il passer le reste de sa vie ?

Alors que tout le monde pensait qu’il était guéri, Florent Pagny annonce une autre mauvaise nouvelle ! En effet, le cancer n’a pas encore dit son dernier mot. L’artiste doit alors suivre un autre traitement afin qu’il puisse se rétablir rapidement.

Pour l’heure, l’interprète de « Savoir aimer » est toujours en France pour une série de tests médicaux. Toutefois, il envisage aussi de se rendre en Argentine, auprès de ses proches. Ses révélations concernant ce qui lui arrive sont assez déconcertantes.

D'après Florent Pagny : « Ça m'a rappelé les débuts de cette histoire. Je suis allé faire des images, et elles ne sont pas terribles. Il y a un ganglion qui a fixé, ce qui fait qu'il y a des risques de métastases ».

On ne peut qu’imaginer comment il arrive à gérer tout le stress qui lui tombe dessus. Néanmoins, Florent Pagny a toujours été quelqu’un qui fait face directement aux problèmes. Puisse-t-il guérir rapidement afin de reprendre le chemin de la scène !

Florent Pagny : Un éternel battant !

Alors que Florent Pagny est en plein traitement médical, il ne cesse de penser à sa carrière d’artiste. D’ailleurs, ses dernières volontés concernent sa profession. Dans un premier temps, l’artiste déclare : « Je suis dans une phase de remise en forme ».

Par la suite, le juré dans « The Voice » a dit : « Si tout va bien, l’année prochaine, on se retrouvera enfin tous ensemble pour chanter et aller chercher des dons individuels qui permettent le développement de la recherche ». De quoi apporter un peu d’espoir aux fans de ce dernier !