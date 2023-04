© Michael Schumacher : un proche se confie sur l’état de santé du célèbre sportif

Ce qui était censé être des vacances inoubliables s’est rapidement transformé en tragédie ! En décembre 2013, Michael Schumacher percute violemment un obstacle et se retrouve aux urgences. Depuis, presque personne ne possède des informations pertinentes concernant son état de santé. C’est pourquoi un de ses amis a fourni quelques précisions !

Michael Schumacher a frôlé la mort !

S’il y a un nom qui a ébranlé le monde de la F1, c’est bien Michael Schumacher. On ne compte plus les titres qu’il a reçus depuis qu’il a fait ses débuts. Sur la scène internationale, il s’est illustré en remportant plusieurs fois le titre de champion du monde.

Tous les fans se souviennent encore des années 2000 à 2004, qui ont été très particulières. Durant cette période, Michael Schumacher a dominé tous les autres pilotes sur tous les fronts ! En 2013, il décide de se retirer de la course et passe ses vacances dans une station de ski à Méribel.

En s’adonnant à son autre passion, Michael Schumacher a été victime d’un accident qui a failli lui coûter la vie. Il est rapidement transporté vers l’hôpital le plus proche pour recevoir les soins nécessaires. La suite de l’histoire est encore plus tragique ! À lire Victime d’un AVC, il frôle la mort à cause de cette terrible habitude que nous avons tous

Les médecins ont dû effectuer plusieurs opérations chirurgicales afin de le sortir d’affaire. Par la suite, sa famille a décidé de l’emmener dans sa résidence principale. Depuis, ils ont minutieusement contenu les informations concernant l’ancien pilote de F1.

Jean Todt tient à protéger la famille de son pilote !

Le fait de filtrer les informations concernant Michael Schumacher découle d’une raison assez évidente. La famille du pilote tient à préserver la tranquillité du père de famille. Même s’il a survécu à l’accident, il a besoin de beaucoup de calme pour espérer revenir à l’état normal.

Toutefois, cela n’empêche pas l’apparition de certaines spéculations concernant l’état de santé de Michael Schumacher. Jean Todt, un des amis du pilote, a clarifié la situation. D’après ses dires : « Laissons-le tranquille. Nous respectons les souhaits de confidentialité de Corinna (sa femme, ndlr) et de ses enfants ».

Visiblement, cette déclaration n’a pas eu l’effet escompté. En effet, encore plus d’internautes ont partagé de fausses informations à propos de Michael Schumacher. Encore une fois, Jean Todt a alors accordé une interview chez le Daily Mail.

Selon ses dires : « Mais quiconque dit qu’il sait quelque chose, ne sait rien. Je vais toujours le voir (une fois par mois, ndlr). Lui et sa famille sont ma famille ». Entre-temps, il se remémore les années de gloire de l’ancien pilote en regardant ses nombreux sacres. À lire Voici combien de temps vous devez marcher pour perdre du poids facilement

Michael Schumacher possède un visiteur assidu !

Outre Jean Todt, certains anciens collaborateurs de Michael Schumacher lui rendent également visite. Il en est ainsi d’Eddie Jordan, le patron du Jordan Grand prix. Ce dernier est un des plus grands amis du pilote de F1. D’ailleurs, il lui a offert l’opportunité de débuter dans la course !

D’après Eddie Jordan, la femme de son ami a fait de nombreux sacrifices pour le bien de sa famille. Corrina a carrément été « comme une prisonnière » afin de préserver la tranquillité de son mari. Espérons que l’ancien champion du monde puisse se rétablir assez rapidement !