© Cyril Féraud se prend une claque en direct par un participant, gros dérapage dans l’émission

Depuis plus de 15 ans, la réputation de Cyril Féraud ne cesse de s’améliorer. Et pour cause, il fait preuve d’une spontanéité accrue dans chaque émission qu’il anime. Et il l’a encore prouvé ce 28 mars 2023 ! Sur Duels en famille, le présentateur a provoqué un des candidats. Celui-ci ne s’est pas gêné pour lui rendre la pareille !

Cyril Féraud choisit minutieusement ses candidats dans Duels en famille !

L’émission Duels en famille semble se rapprocher du concept de Famille en or. Mais il n’en est rien ! Bien évidemment, deux familles sont confrontées sur le plateau.

Mais l’objectif n’est pas de cibler l’autre partie. Il s’agit plutôt de faire ressortir les richesses de leur région.

Le plateau de Duels en famille est assez particulier. Tous les participants sont assis sur un fauteuil confortable et l’ambiance est conviviale. À lire Michael Schumacher : un proche se confie sur l’état de santé du célèbre sportif

Voilà pourquoi Cyril Féraud adore particulièrement s’y rendre ! De plus, l’animateur affectionne tout ce qui concerne la culture générale et l’éducation.

Par ailleurs, la direction de l’émission est très pointue concernant la sélection des candidats. De nombreux critères sont pris en compte afin que l’émission se fasse en toute tranquillité. D’après le présentateur : « Nous sommes sur France 3 et il y a une exigence de niveau ».

Cyril Féraud insiste en disant : « C’est pour ça que j’insiste sur les différences avec “Une famille en or“ qui est un jeu reposant sur des sondages. Nous on est là pour apprendre des choses ». Il précise la différence en évoquant, par exemple, la manche 2 de son émission.

Cette scène est digne des plus grands films !

L’émission du 28 mars 2023 a été assez spéciale. Sur son plateau, il reçoit un homme qui travaille dans le 7e art. Comme à l’accoutumée, Cyril Féraud commence son programme par l’intermédiaire d’une brève présentation des candidats et leurs domaines respectifs.

C’est là une stratégie très bien pensée afin d’apporter plus de convivialité à son émission. Par la même occasion, le public de Cyril Féraud ne se sent pas non plus lésé. Il faut dire que les échanges permettent de véhiculer un message précis. À lire Florent Pagny victime d’une rechute de son cancer, il annonce une très mauvaise nouvelle

Alexis, le candidat de Cyril Féraud, lui donne une inspiration assez osée. En effet, le présentateur lui a demandé s’il pouvait simuler une bagarre en plein direct. Le concerné ne s’est pas gêné en lui assénant une bonne gifle sans le toucher !

Le présentateur rétorque en disant : « Attendez je vais me venger… Tu m’as foutu une baffe ? ! Et voilà ! ». Cette scène a immédiatement fait le buzz sur Internet. L’émission Duels en famille s’est carrément transformée en un film d’action !

Cyril Féraud : « Je bosse énormément » !

Le succès de Cyril Féraud ne se limite pas sur le petit écran ! Il possède également une notoriété accrue sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok à travers l’émission 100% Logique. Le présentateur explique comment il en est arrivé là.

D’après ses dires : « Je bosse énormément. Tout : mes textes, mes vannes […]. Cela fait quinze ans que je suis sur France Télévisions et on m’a fait confiance à chaque fois pour différentes typologies de programmes, je mesure la chance que j’ai ».