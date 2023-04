© Jean-Luc Reichmann "déclaré mort sur la route", ce grave accident de moto dont a été victime l’animateur de TF1, Lorie la chanteuse elle aussi traumatisée

Jean-Luc Reichmann et Lorie Pester se retrouvent sur scène dans la nouvelle saison de Léo Matteï. Le présentateur fait quelques confidences !

Outre sa carrière d’animateur télévisé, Jean-Luc Reichmann est également un acteur de renom. Il incarne de nouveau le rôle principal dans la série Léo Matteï. D’ailleurs, la première chaîne vient de dévoiler les premières scènes du feuilleton le jeudi 06 avril 2023. D’autre part, le présentateur raconte quelques anecdotes quant à son passé. On vous raconte tout en quelques lignes !

Jean-Luc Reichmann fête le retour de Léo Matteï !

C’est officiel ! La nouvelle saison de Léo Matteï, Brigade des mineurs est sortie sur TF1. Le public peut de nouveau regarder les aventures du personnage principal, incarné par Jean-Luc Reichmann. La série, devenue culte, rencontre un franc succès auprès des auditeurs.

Les fêtes pleuvent comme de l’eau de rose chez TF1, surtout pour Jean-Luc Reichmann ! Outre la sortie de cette nouvelle saison de Léo Matteï, la première chaîne célèbre aussi un autre événement majeur. Il s’agit du 12e anniversaire de l’émission Les 12 coups de midi.

Ainsi, Jean-Luc Reichmann a profité de l’occasion pour inviter certains de ses plus grands amis venant du 7e art. Entre autres, on recense Stéphane Hénon dans la série « Plus belle la vie ». Mimie Mathy, de « Joséphine, ange gardien » a également été observée sur place. À lire Jean-Luc Reichmann au lit avec Mimie Mathy, les 2 stars s’amusent comme un vieux couple

La liste des invités du partenaire de Nathalie Lecoultre ne s’arrête pas là ! Le public a également pu admirer l’interprète de « J’ai besoin d’amour », à savoir Lorie Pester. Le présentateur télévisé a d’ailleurs révélé que les deux sont plus proches que ce que tout le monde pense.

Cet accident a failli lui coûter la vie !

Dans un premier temps, Jean-Luc Reichmann révèle son premier trait commun avec Lorie Pester. Cette dernière a été victime d’un grave accident de voiture quelques années auparavant. Un épisode qui a profondément marqué la vie de la jeune maman !

La nouvelle participante dans la série Léo Matteï a été blessée au genou. Aujourd’hui, elle en souffre encore ! Jean-Luc Reichmann, quant à lui, a également été au milieu d’un accident de moto. Cet épisode a provoqué de grands chamboulements dans son mode de pensée.

D’après Jean-Luc Reichmann : « Après avoir été déclaré mort sur la route et avoir vu ma vie défiler, j’ai réalisé que nous étions tous de passage. Cela m’a appris que, sans l’autre, on n’est rien et qu’il faut continuer de rêver. Autant de messages que j’essaye de transmettre avec Léo Mattéï ».

Heureusement que l’animateur phare de TF1 est sorti indemne de cette mésaventure. Aujourd’hui, il se tourne vers son amie Lorie Pester car, selon ses dires, ils sont plus proches qu’il n’y paraît. À lire Jean-Luc Reichmann élu animateur préféré des français !

Jean-Luc Reichmann fait des confidences à propos de Lorie Pester !

Après avoir décroché le rôle d’une mère de famille dans la série Léo Matteï, Lorie Pester semble très épanouie. De l’avis de Jean-Luc Reichmann : « C’est une belle personne qui ne s’est jamais fourvoyée. Depuis qu’elle est maman, son hypersensibilité correspondait exactement au personnage ».

Par ailleurs, le présentateur révèle que leur relation a commencé bien avant la naissance de l’actrice. Au micro de Télé-Loisirs, il déclare : « J’ai connu son papa bien avant elle, quand j’étais animateur sur RTL où il travaillait comme réalisateur ».