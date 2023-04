© Évelyne Dhéliat, la miss météo de TF1 condamnée, Myriam Seurat la remplace

Evelyne Dhéliat est une figure emblématique de TF1. Les téléspectateurs la connaissent principalement pour son rôle de présentatrice météo. Et le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle a toujours su se démarquer ! Mais la diffusion du 5 avril dernier semble avoir changé les choses. On vous explique !

Evelyne Dhéliat : un premier volet mouvementé !

Comme toujours, les fans peuvent retrouver Evelyne Dhéliat sur la Une tous les soirs. Un rendez-vous qui permet aux téléspectateurs de découvrir les prévisions météorologiques. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle sait animer cette cession auprès de ses fans.

Le 5 avril dernier, Evelyne Dhéliat n’avait notamment pas que de bonnes nouvelles. La présentatrice météo annonçait par exemple une baisse de température notable. Et ce, malgré l’arrivée imminente des beaux jours !

Mais ce n’est pas tout ! Les prévisions météorologiques annoncent également quelques perturbations. Evelyne Dhéliat a par exemple fait part de pluie. De quoi nous préparer aux éventuels changements de temps pour nos prochaines sorties ! À lire Jean-Luc Reichmann « déclaré mort sur la route », ce grave accident de moto dont a été victime l’animateur de TF1, Lorie la chanteuse elle aussi traumatisée

Ce premier passage à l’écran est diffusé lors du JT de 20h. Un lead-in aux côtés de Gilles Bouleau qui ne manque pas déplaire aux téléspectateurs ! En effet, les fans de la présentatrice ont l’habitude de la retrouver à 19h55.

Un second bulletin pour la météo !

Outre son passage dans l’édition du JT de 20h sur TF1, Evelyne Dhéliat a un autre bulletin météo à présenter. Ce dernier se trouve d’ailleurs juste après la diffusion des informations. Un rendez-vous à 20h58 que le grand public connaît déjà également.

Et lors de ce 5 avril dernier, Evelyne Dhéliat était bel bien présente ! L’occasion pour elle de donner plus de détails sur les possibles changements sur la météo. De leur côté, les téléspectateurs ne semblent pas plus enthousiastes à ce rendez-vous que ce que l’on peut croire.

En effet, l’audience d’Evelyne Dhéliat pour cette diffusion est estimée à 15,5% de l’audimat. Et ce pour la tranche d’âge dès 4 ans et plus. Soit, un total de 3,33 millions de téléspectateurs réunis autour de leur petit écran. Elle connaît donc une baisse notable dans ses résultats pour cette plage horaire.

À noter que son premier passage à l’antenne est plus regardé. Les statistiques indiquent en effet que la Une a obtenu un indice de 18,8% d’audience. De quoi regrouper 3,42 millions de téléspectateurs pour cette édition ! Un véritable record pour cette dernière ! À lire Jean-Luc Reichmann au lit avec Mimie Mathy, les 2 stars s’amusent comme un vieux couple

Evelyne Dhéliat dépassée par Myriam Seurat !

Ce bilan est plutôt lourd pour Evelyne Dhéliat ! Il faut dire qu’elle détenait le record d’audience pour sa présentation de la météo de 20h58. Un titre qu’elle ne détient plus alors que Myriam Seurat gagne 17,2% de l’audience soit 3,68 millions de téléspectateurs.

Si elle est détrônée sur cette plage horaire, Evelyne Dhéliat a une place bien confortable au moment du JT de 20h. En effet, Myriam Seurat ne détient que 18% de l’audience pour ce moment là. Pour les deux femmes, il est évident que la concurrence est particulièrement rude. Malgré tout, ces dernières font tout ce qui est possible afin de faire le plus de résultat ! Et on remarque que leurs efforts portent souvent leur fruit !