© Slimane révèle une très rare et magnifique photo de sa fille Esmeralda

La vie de Slimane bascule du jour au lendemain lorsqu’il décide d’avoir une fille ! En effet, cet épisode a profondément marqué le chanteur. Aujourd’hui, il est très heureux de présenter sa petite protégée sur Instagram. Par la même occasion, il lui dédie un message très touchant ! Les détails en quelques mots !

Les déclarations de Slimane émeuvent la Toile !

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Slimane n’est pas un chanteur comme les autres. On peut le deviner à travers ses mélodies et ses paroles. Son point de vue et sa manière de faire sont d’un tout autre niveau ! Voilà pourquoi sa renommée ne cesse d’augmenter.

Tout a commencé dans la saison 5 de « The Voice ». Slimane a immédiatement touché le cœur du grand public.

Ce dernier lui a d'ailleurs permis de remporter la victoire face aux autres candidats de l'époque. Par la suite, sa carrière en tant qu'artiste a été propulsée au plus haut point.

D’autre part, Slimane a également enregistré un gros changement depuis janvier 2022. En effet, sa petite Esmeralda est née au cours de cette période. Interrogé par Frédéric Lopez dans Un dimanche à la campagne, le chanteur a partagé ce qu’il ressent.

D’après ses dires : « Je suis devenu papa d’une petite fille incroyable, un petit ange, qui est née pratiquement deux mois à l’avance et qui est à l’hôpital depuis un mois […] J’espère que je serai le meilleur des papas et je ferai tout pour l’être ».

Dès sa naissance, la petite fille est devenue une battante !

Alors que Slimane se réjouissait d’avoir eu un enfant, il va rapidement tomber de son petit nuage ! En effet, les médecins déplorent des dysfonctionnements dans le métabolisme d’Esmeralda. D’après le chanteur : « son cœur avait du mal à fonctionner tout seul ».

Toutefois, c’est loin de décourager l’interprète ! D’après ses dires : « Ok, c’est le plus beau jour de ta vie mais en fait ça va pas et il faut s’inquiéter’. J’ai passé deux mois à regarder si ça descendait pas, et à chaque biberon, ça descendait… ».

Après maints efforts venant du personnel médical, la fille de Slimane a finalement été guérie. Son envie de vivre a été plus fort que l'anomalie qui se profilait dans son cœur. Ainsi, Esmeralda a finalement pu sortir de l'hôpital et rentrer chez elle.

Les deux premiers mois d’Esmeralda ont été assez ardus. Elle a dû se battre contre quelque chose de grave, accompagnée de son père. Par ailleurs, l’identité de sa maman n’a pas encore été révélée au grand public. L’acolyte de Vitaa pense que cela devrait rester un secret.

Slimane célèbre le premier anniversaire de sa fille !

Un an après avoir été en néonat, la petite Esmeralda est actuellement au top de sa forme. De son côté, Slimane n’a pas hésité à poster une photo d’elle sur Instagram. Bien évidemment, il a caché le minois de sa fille pour des raisons évidentes.

Dans les légendes, le chanteur déclare : « J’essaie de ne pas la surprotéger, mais par contre, le sur-amour, je n’en ai pas honte.

Et tout ce trop plein d’amour que j’ai, il est pour elle. Ça m’a calmé, apaisé. Mes peurs, mes inquiétudes sont pour ma fille aujourd’hui. Ma vie ne tourne qu’autour d’elle pratiquement ».