© Michel Drucker : la mauvaise nouvelle vient juste de tomber, c’est la fin !

Michel Drucker a récemment annoncé une nouvelle inattendue à ses fidèles téléspectateurs. L’homme a pris la décision radicale de mettre fin à sa collaboration avec France 2. Toutefois, l’avenir de son émission « Vivement Dimanche » est toujours sécurisé. Celle-ci sera bientôt présentée sur une autre chaîne et dans un nouveau cadre. Envie d’en savoir plus sur ce changement assez choquant ? On vous donne rendez-vous dans les lignes qui vont suivre !

Michel Drucker : Une figure incontournable !

Quand on parle de l’audiovisuel français, il est difficile de ne pas évoquer le nom de Michel Drucker. Pour ceux qui l’ignorent, l’homme a commencé sa carrière en 1964 en tant que commentateur sportif à l’ORTF.

Et au fil des années, il s’est peu à peu converti vers d’autres secteurs. C’était dans les années 1970 que l’animateur désormais connu de tous est entré dans le monde de la télévision pour la première fois.

Michel Drucker a ainsi eu l’occasion de présenter des émissions cultes de la télé. C’est notamment le cas de « Vivement Dimanche Prochain » ou encore de « Vivement Dimanche ». À lire Paul El Kharrat (Les 12 coups de midi) dévoile ce qu’il a fait de tous ses gains

Dans ces programmes, la personnalité accueille sur le plateau de nombreuses célébrités. À savoir des hommes et femmes politiques, des chanteurs réputés ou aussi des stars de cinéma. Des séquences qui ne manquent d’ailleurs pas de divertir les téléspectateurs !

L’animateur signe un contrat avec la chaîne France 3 !

Michel Drucker a récemment partagé une information choc à ses fidèles téléspectateurs sur France 2. D’après ses dires, son émission diffusée sur la chaîne va être déprogrammée dans pas longtemps.

Le présentateur a néanmoins rassuré ses fans qu’il ne compte pas encore prendre sa retraite pour l’instant. Il a également révélé au grand public que son divertissement « Vivement Dimanche » sera dorénavant à découvrir sur France 3.

Michel Drucker a ainsi eu l’opportunité de changer de chaîne dans sa carrière. Un changement qu’il semble plutôt bien apprécié ! « Quand Stéphane Sitbon-Gomez me l’a proposé, j’ai trouvé ça formidable. Je déménage« , a-t-il fait savoir.

Avant de poursuivre : « Pour moi, c’est passer sur une chaîne qui me ressemble« . Autant dire que l’homme ne se sentait pas à sa place en travaillant avec France 2 ! À lire Slimane révèle une très rare et magnifique photo de sa fille Esmeralda

Michel Drucker : Un nouveau défi à relever pour l’homme !

France 3 et Michel Drucker vont donc collaborer ensemble dans les jours à venir. Toutefois, il va devoir redoubler ses efforts pour débuter cette nouvelle aventure sur le bon pied.

Et pour cause, il va bientôt faire face à un nouveau public dans un nouvel environnement. Pour réussir ce pari, l’animateur peut bien compter sur son talent et son expérience. En tout cas, on peut dire qu’il dispose des atouts nécessaires pour continuer de briller sur le plateau !

Michel Drucker pourra également s’appuyer sur le soutien de ses téléspectateurs de France 2. En effet, ces derniers ne lui souhaitent que le meilleur pour la suite de ce nouveau projet.

D’ailleurs, les fans du conjoint de Dany Saval ont plus que hâte de le retrouver sur leur petit écran. Une chose est sûre, son métier va lui garantir un avenir très prometteur. Un parcours exceptionnel à suivre de près !