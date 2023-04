© Jacques Dutronc face à une fin dramatique, ses mots à Françoise Hardy en fin de vie et malade

Le cancer à fait de gros ravages dans le corps de Françoise Hardy. Si bien qu’elle envisage actuellement de mettre fin à ses jours. Mais comment cela a-t-il pu se produire ? Et puis, pourquoi cette décision plus que catégorique ? On vous raconte tout dans les détails !

Françoise Hardy nous livre les détails de sa maladie !

L’heure n’est pas aux réjouissances pour Françoise Hardy et son mari Jacques Dutronc. Loin de là, puisque le cancer ne semble pas la lâcher d’une semelle. D’après ses dires, l’ex-chanteuse se sent découragée au plus haut point !

Tout a commencé en 2015, quand les médecins lui ont diagnostiqué un cancer lymphatique. La maladie étant sans pitié, Françoise Hardy a dû se retirer du monde du show-business. Cette retraite anticipée lui fait encore mal au cœur ! Pourtant, c’est loin d’être terminé !

Trois ans plus tard, le cancer cible de nouveau le pharynx de Françoise Hardy. L'artiste n'arrive plus à supporter la souffrance. Et elle le fait savoir sur les réseaux sociaux ! Ainsi, les journalistes chez RTL se sont penchés sur son cas.

Elle s’exprime alors comme suit : « Les 45 radiothérapies que l’on m’a envoyées de gauche à droite du bas de la tête et les dix autres de haut en bas, ont détruit ce qui permet d’irriguer la bouche, la gorge, le nez, les oreilles, les yeux et le cuir chevelu ».

L’artiste dévoile son quotidien au grand public !

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Françoise Hardy n’est plus celle qu’elle était il y a quelques années !

En effet, les souffrances et les passages à l’hôpital ont eu raison de son mental d’acier. Aujourd’hui, elle ne veut rien d’autre à part mettre un terme à tout cela.

D’après ses dires : « Je ne peux plus avaler grand-chose, et la préparation d’une alimentation, toujours la même, que je puisse avaler, me prends plus de 5 heures par jour. Je n’ai plus rien qui fonctionne normalement depuis ces thérapies et mes nuits sont pires que mes jours ».

Comme tout le monde, Françoise Hardy essaie de se remonter le moral en pensant à ceux qui souffrent plus qu'elle.

Mais on dirait que ce genre de thérapie ne marche pas sur la chanteuse. « Il y a toujours pire que ce dont on souffre soi-même, mais ce n’est pas une consolation », a-t-elle dit.

Très récemment, Françoise Hardy a parlé de quelque chose d’assez morbide ! En effet, elle pense devoir traverser « encore plus de souffrances physiques ». Ainsi, elle envisage sérieusement le suicide assisté. Mais va-t-elle y arriver ?

Françoise Hardy déplore l’impossibilité du suicide assisté !

D’un côté, l’interprète de « Comment te dire adieu » avoue avoir peur de la mort. Elle déclare que la séparation avec les êtres chers n’est pas une mince affaire, surtout qu’il s’agit de proches. D’autant plus que Jacques Dutronc est constamment à son chevet pour l’encourager.

Néanmoins, Françoise Hardy révèle aussi : « Jacques et moi sommes d’accord sur beaucoup de choses et il ne veut pas que je souffre de façon inhumaine à cause des séquelles de traitements trop lourds et de l’âge.

Qui voudrait ça ? ». L’euthanasie étant interdite en France, on espère alors un meilleur traitement pour l’artiste.