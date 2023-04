© Renaud : un proche évoque sa maladie mentale, ces révélations inquiétantes sur sa santé

La chaîne BFMTV a tenu à consacrer un documentaire dédié au chanteur Renaud. Elle a diffusé le reportage confidentiel le 10 avril dernier vers 20h50. Le moment était donc venu pour les téléspectateurs d’en apprendre davantage sur son état de santé. Et heureusement, les confidences de ses proches ont apporté plus de détail sur le sujet. On vous raconte tout de A à Z dans cette édition !

Renaud : Un compositeur talentueux, mais rangé par son humanité !

Le reportage intitulé Renaud, confidentiel débute sur l’incroyable don de musicien de l’artiste. Le journaliste responsable du documentaire a souligné que le chanteur a partagé son talent avec les Français depuis 50 ans. Et il a bien sûr fait partie de l’un des voix les plus écoutés dans la musique française.

Par la suite, son ami proche et ancien-guitariste Mourad Malki y accorde une interview au journaliste. Il s’est confié à propos des compositions confidentiels de Renaud. L’audience a donc pu comprendre l’origine de l’expression « Tin-tin-tin ».

Tous les fans de Renaud ont sans doute entendu parler de celle-ci. Elle a été présente dans la parole de la chanson phare du chanteur intitulé « Dès que le vent soufflera ». Mais à part ça, la projection s'attarde également sur l'émotivité du chanteur.

Cette caractéristique a d'ailleurs façonné la vie de Renaud selon la journaliste. De plus, son hypersensibilité l'a consumée et lui fait voir le monde autrement. Toutefois, celle-ci s'est tourné contre lui durant sa carrière.

Cette caractéristique a d’ailleurs façonné la vie de Renaud selon la journaliste. De plus, son hypersensibilité l’a consumée et lui fait voir le monde autrement. Toutefois, celle-ci s’est tourné contre lui durant sa carrière.

Les addictions du chanteur l’ont complètement ravagé !

Dans le reportage, la journaliste nous a livré les secrets les plus sombres de Renaud. Ce dernier s’est principalement adonné à diverses addictions durant sa carrière. Mais, il s’est encore plus sombré dans l’alcool.

Toutefois, Renaud a quand même pu retrouver un peu de lumière au milieu de cette dépendance. À 70 ans, il a de nouveau retrouvé son âme-sœur. Par conséquent, il a pu trouver la paix.

Néanmoins, la vie ne s’est pas montrée clémente avec Renaud même si la chance l’a souri. Son état de santé en général s’est même détérioré. C’est surtout ce que les téléspectateurs ont remarqué lors de sa dernière apparition à la télévision.

Selon son assistant Pierre Tarde, Renaud passe une partie de sa journée dans les nuages. De plus, le fait d'avoir été une personnalité connue lui donne du fil à retordre. Sa popularité a créé des troubles psychologiques en lui.

Renaud est au courant de sa maladie !

Renaud a dû mal à supporter qu’on épie ses moindres faits et gestes. En d’autres termes, le fait d’être une figure publique a complètement détruit sa santé mentale. Cela a déclenché quelque chose de pathologique dans son esprit. « C’est une maladie mentale » a conclu Mourad Malki.

Ce dernier a parlé principalement de l’hypersensibilité de Renaud. Le chanteur quant à lui est conscient de son délirium. La santé mentale du chanteur est en effet en train de prendre le dessus. Inquiets, les téléspectateurs attendent avec impatience la suite de cette histoire que l’on peut voir pour bientôt !