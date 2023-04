© Après son apparition au JT de TF1 sans soutien-gorge, Anne-Claire Coudray s'explique enfin

Tous les téléspectateurs de TF1 ont sans doute eu vent de l’incident qui a eu lieu sur le plateau du JT. Il y a de cela quelques années, la journaliste Anne-Claire Coudray a créé une polémique. Pour cause, elle a porté une robe moulante devant les caméras de l’émission. Une imprudence qui va la mettre au cœur de la polémique. Et pourrait même lui coûter sa carrière. Découvrez comment elle a réagi face à ce scandale dans les lignes ci-après !

Anne-Claire Coudray et son problème de vêtement !

Anne-Claire Coudray est l’animatrice de l’émission le 20 heures de TF1 depuis l’année 2015. Elle a eu la chance de remplacer une populaire audiovisuel français, Claire Chazal. Un personnage ayant eu une certaine notoriété auprès des téléspectateurs.

Pourtant, Anne-Claire Coudray a pu se démarquer au fil des années sur la chaîne une. Les publics sont en effet captivés par ses performances singulières. Cependant, un incident lui a couté cher.

Anne-Claire Coudray a été au cœur d'un scandale à cause de son choix vestimentaire. La journaliste a porté une robe moulante qui laissait entrevoir son soutien gorge. Au début, le public ne s'est pas attardé sur sa tenue.

Mais quelques années plus tard, les critiques sur l’incident ont refait surface sur Internet. Par conséquent, Anne-Claire Coudray a dû se manifester sur la toile afin d’apporter des explications. La journaliste a en effet présenté des excuses aux téléspectateurs.

La journaliste a dû présenter des excuses !

La compétence et le professionnalisme d’Anne-Claire Coudray n’ont pas du tout joué en sa faveur. Le public n’a remarqué que son mauvais choix de vêtement. Et la société dans laquelle on vit actuellement n’a fait encore plus qu’empirer les choses.

Les femmes sont constamment obligées de se justifier. Et Anne-Claire Coudray n’a pas fait exception. Elle a donc pris la décision d’admettre ses torts afin de mettre fin à cette polémique.

« Je pars du principe que la séduction n’a rien à faire sur un plateau de télévision » a-t-elle indiqué. Anne-Claire Coudray est consciente de sa maladresse. Elle a également juré de ne plus refaire ce genre d’imprudence.

L'animatrice a donc espéré que les gens n'ont pas été choqués par cet incident. Ce dernier pourrait pourtant avoir des répercussions sur sa carrière. Et cela même si la journaliste a reconnu ses fautes.

Anne-Claire Coudray : Que réserve la chaîne une pour la journaliste !

Si la plupart des personnalités restent longtemps dans l’industrie, ce n’est pas le cas pour Anne-Claire Coudray. Cette dernière a avoué qu’elle ne pense pas rester longtemps sur la chaîne une. Elle a aussi évoqué sa retraite dans vingt ans. La journaliste aura principalement 65 ans quand ce moment arrivera.

Anne-Claire Coudray a par ailleurs confié que le fait d’être une journaliste demande beaucoup d’énergie. De plus, elle a peur de penser que quand elle sera finalement prête, il sera déjà trop tard. D’autant plus que ce métier ne doit pas être fait à la moitié, car elle demande beaucoup de disponibilité et de dévouement.