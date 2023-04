© Vianney (The Voice) en deuil : son message déchirant à ce jeune proche décédé

Malgré les différentes tâches qui l’attendent, Vianney a d’abord priorisé l’histoire de ce jeune, décédé récemment. L’histoire de ce fan a marqué l’esprit d’un bon nombre d’internautes. Voilà pourquoi l’interprète de Beau-Papa lui a adressé quelques lignes en guise d’adieu !

Vianney : « Merci pour ces moments ensemble » !

C’était une journée censée être tout à fait normale pour Vianney. Tout se passe le samedi 15 avril 2023. L’artiste est en pleine préparation du prime de The Voice, programmé un peu plus tard. Pourtant, il va être choqué en regardant un post sur Twitter !

En effet, la mère de ce jeune a identifié l’artiste dans une publication sur Twitter. Elle évoque le décès de son petit Paul suite à l’aggravation de sa maladie. Par ailleurs, elle n’hésite pas non plus à dire que l’enfant était un des plus grands fans de Vianney.

Sur Twitter, la mère de famille déclare : « Il y a un an… mon petit Paul fredonnait les chansons de @VianneyMusique à Bercy … Tu nous manques Paul, c'est indescriptible comme sensation. Je t'aime, pour toujours, sois en sûre ».

L’artiste, quant à lui, n’est pas resté de marbre par rapport à cette situation. Il a retweeté le post, tout en ajoutant quelques mots assez touchants.

D’après lui : « Repose en paix petit Paul. Merci pour ces moments ensemble. Tout le monde t’aime et personne ne t’oubliera jamais, c’est promis ».

L’histoire de ce jeune garçon est déchirante !

Visiblement, Vianney et Paul se connaissaient bien avant le concert à Bercy. En effet, la mère du jeune garçon a publié une photo des deux en guise de souvenir. Par ailleurs, elle a fourni quelques détails sur les circonstances de la mort.

Selon la mère de famille : « Vous savez on fait parti des gens normaux… décembre 2019, on apprend que notre fille est atteinte d’une leucémie (LAL B), boum.

Selon la mère de famille : « Vous savez on fait parti des gens normaux… décembre 2019, on apprend que notre fille est atteinte d'une leucémie (LAL B), boum.

On a traversé des galères,mais on a toujours fait preuve d'empathie envers le personnel soignant…on leur a même offert cafetière ou autres pour les ½ ».

Le 8 mars 2023, la situation s’est aggravée lorsque le jeune fan de Vianney a perdu connaissance. Il se trouvait dans une aire de jeux. Le jeune de 8 ans a fini par s’évanouir à cause de ses problèmes respiratoires ! Il a même fait pipi dans son pantalon !

Immédiatement, ses parents l’emmènent à l’hôpital et son traitement se passe assez bien. Mais les réjouissances ne sont que de courte durée !

Le petit admirateur de Vianney a de nouveau été atteint d’un arrêt cardiaque. Tout se termine, puisque Paul n’a pas survecu à l’incident.

La notoriété de Vianney sur les réseaux sociaux ne cesse d’augmenter !

Toutes les célébrités reçoivent sûrement de nombreux messages sur les réseaux sociaux. Il est tout à fait normal que certains admirateurs soient laissés sur de côté. Mais Vianney n’a pas eu le cœur à ignorer le cas du jeune Paul.

En 2020, l’artiste figure parmi les 50 personnalités préférées des Français. Depuis, sa renommée est devenue encore plus grande ! Voilà pourquoi les décideurs de l’émission The Voice l’ont choisi en tant que coach des nouveaux talents.