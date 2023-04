© Michel Sardou bientôt dans un Ehpad : Gérard Klein fait une révélation surprenante

À la tête de l’émission « Club Première », Laurent Ruquier fait quelques confidences concernant Michel Sardou ! Tout s’est passé le 12 avril 2023, alors qu’il accueillait Gérard Klein. Les deux ont longtemps discuté avant d’en arriver aux faits ! Mais que s’est-il réellement passé ? On vous raconte tout !

Michel Sardou est invité sans être un invité sur Club Première !

Afin de réunir les personnages illustres de la culture française, Laurent Ruquier décide de se lancer dans une nouvelle aventure. Sur « Club Première », il rassemble tous les grands noms de la musique, de l’art ou du cinéma. On se doute certainement que Michel Sardou va figurer parmi les participants !

L’émission est tournée dans un restaurant au 14e arrondissement de Paris. Le cadre est convivial et les invités sont souriants.

Mais ne vous méprenez pas, Michel Sardou n'est pas présent sur les lieux ! En réalité, il est encore dans sa résidence à se reposer.

Même si cette histoire tourne autour de Michel Sardou, les acteurs principaux sont d’autres célébrités.

Outre Gérard Klein, Laurent Ruquier a également invité Gaël Tchakaloff, ou encore François Renucci. L’émission bat son plein alors qu’ils parlent d’actualité, de théâtre ou d’humour.

À partir d’un certain moment, Laurent Ruquier fait la promotion de certaines œuvres nouvellement sorties.

Tout le monde sur le plateau peut alors lancer son avis, y compris le grand public. Ainsi, le restaurant Poinçon est assez animé chaque mercredi !

Laurent Ruquier : « Sortez les contrats, apportez les stylos » !

Parmi les œuvres présentées au cours de Club Première, les plus notoires sont « La plus belle pour aller danser » et « Gérard rêve encore ». Ce dernier est d'ailleurs qualifié comme étant un OLNI (Objet littéraire non identifié) de la part de Laurent Ruquier.

Gérard Klein, un des acteurs principaux, a vécu à la même époque que Michel Sardou. Ainsi, il a tenu à se remémorer les instants forts de sa vie ! En guise de commentaire, Laurent Ruquier évoque aussi certains de ses projets.

Il déclare : « Je vais faire un truc qui s’appellerait “18h à l’Ehpad“. En fait c’est un mec qui se fait tellement ch*** qu’il rentre à l’Ehpad pour faire croire qu’il a la maladie d’Alzheimer. Et là, il voit un mec assis et lui dit : “Vous ressemblez à Michel Sardou“ Et c’est Michel Sardou ! ».

Ce projet a immédiatement provoqué le tollé général au sein de l’émission. Un des participants a même tenu à contacter lui-même Michel Sardou. De son côté, Laurent Ruquier déclare : « J’ai cette idée mais je ne sais pas à qui la proposer ».

Michel Sardou va-t-il être au cœur d’un tout nouveau projet ?

Comme vous pouvez vous en douter, il ne s’agit là que d’une plaisanterie. D’ailleurs, François Renucci a commenté en disant : « Il va bien le prendre Michel Sardou ! ». Néanmoins, cela n’écarte pas la possibilité d’une éventuelle réalisation du projet.

Les fans du chanteur peuvent toutefois se réjouir, car l’interprète de La Maladie d’amour a des projets plus concrets.

En effet, il envisage de faire une tournée en France à partir d’octobre 2023. Espérons que son état de santé lui permette de réaliser cet autre projet.