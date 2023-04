© Joy Hallyday en danger ? La fille de Laeticia fait des confidences terrifiantes, "J’ai peur qu’on vienne me tuer"

Vu l'insécurité sur les réseaux, Joy Hallyday se sent en danger. Découvrez ses révélations dans cet article !

Être une célébrité n’est pas toujours facile et Joy Hallyday l’a bien compris. La jeune fille de 14 ans a été victime de nombreuses injures sur internet et même à la télévision. La fille de Laeticia fait d’ailleurs une importante révélation en rapport avec son sentiment d’insécurité !

Joy Hallyday : Une vie compliquée pour la jeune célébrité

Parce que ses parents sont très célèbres, Joy Hallyday n’échappe pas non plus à la popularité. Bien évidemment, les individus sur internet ne sont pas tous des anges.

La jeune fille âgée de 14 ans est souvent victime de discours et commentaires haineux sur les réseaux sociaux.

Joy Hallyday est loin de se laisser faire face aux harcèlements sur la Toile. La fille cadette de Laeticia a décidé de limiter les propos haineux en désactivant les commentaires sur son Tiktok. Cela permet donc de se débarrasser en partie de quelques individus avec de mauvaises intentions !

Les propos méchants tournant autour de Joy Hallyday ne se limitent pourtant pas aux internautes. En effet, même des personnalités à la télévision lancent des critiques par rapport à la jeune fille.

Cette dernière a par exemple été traitée de « vulgaire » par Kelly Vedovelli sur le plateau de TPMP !

Pour défendre Joy Hallyday, sa mère décide de porter plaintes contre ceux qui disent du mal de sa fille. Face aux propos de Kelly Vedovelli,

Laeticia a d’ailleurs déposée une plainte pour injure publique. Elle a également fait part d’un signalement auprès de l’ARCOM pour les cas de propos haineux sur les réseaux !

La fille de Laeticia angoissée par rapport à sa sécurité !

Avec les mesures entreprises par Laeticia, les attaques que Joy Hallyday subit sur internet diminuent. Par contre, la vie est remplie de personnes mal intentionnées et les agressions physiques sont aussi à considérer. La famille décide alors de déménager en Amérique pour plus de sécurité !

Laeticia et ses filles vivent aujourd’hui à Los Angeles, aux Etats-Unis. La mère de Joy Hallyday estime que les risques de danger diminuent s’ils habitent dans un autre pays.

Là-bas, ils ne sont pas aussi connus qu’en France. Ce qui leur permettent donc d’être loin des jugements et les différentes formes de haines.

Malgré le changement de pays et la vie dans un lieu sécurisé, Joy Hallyday reste angoissée. En effet, elle est loin de se sentir hors de danger au quotidien. Selon nos confrères de chez Ohmymag, la jeune fille de 14 ans fait de son mieux pour toujours rester prudente !

Elle s’est d’ailleurs confiée en disant qu’elle ferme toujours la porte de sa chambre. Joy Hallyday a peur qu’un individu mal intentionné y pénètre et qu’il lui fasse du mal ou la tue.

Cette anxiété règne même si elle vit dans une maison sécurisée et avec une adresse gardée confidentielle !

Joy Hallyday : Son entourage l’aide et la soutient !

Même si l’angoisse suit toujours Joy Hallyday par rapport à sa sécurité, son entourage est là pour l’épauler. Il y a sa mère, Laeticia qui est toujours rassurante et protectrice. Sa sœur Jade ne la laissera pas non plus tomber !

Jalil Lespert, le compagnon de Laeticia se serait installé avec eux à Los Angeles depuis un bon bout de temps. Une présence de plus permettant de rassurer la petite Joy Hallyday.

Cette dernière aurait aussi une grande complicité avec le fils de Marc Lavoine, mais jusque-là rien n’est sûr.